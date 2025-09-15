Pezeshkian: Uvamizi dhidi ya Qatar ni shambulio dhidi ya diplomasia ya kimataifa / Umoja wa Waislamu ndiyo njia pekee ya kukabiliana na uvamizi huu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Dkt. Masoud Pezeshkian alisema hayo alasiri ya Jumatatu, tarehe 24 Shahrivar 1404, kwenye mkutano wa dharura wa viongozi wa nchi za Kiislamu na Jumuiya ya Kiarabu uliofanyika Doha, Qatar, kwa lengo la kujadili kuendelea kwa jinai za utawala wa Kizayuni, ikiwemo shambulio la hivi karibuni dhidi ya kikao cha viongozi wa muqawama wa Kiislamu wa Palestina (Hamas). Alipongeza Amir wa Qatar kwa kuandaa mkutano huo.

Maelezo Makuu kutoka Hotuba ya Rais Pezeshkian:

Bismillahir Rahmanir Rahim

Ndugu mpendwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir wa heshima wa Qatar, nashukuru kwa kuandaa mkutano huu. Nawasalimia viongozi wote wa nchi za Kiislamu.

Uvamizi wa kinyama wa tarehe 9 Septemba 2025 dhidi ya Qatar ulikuwa shambulio lililopangwa mapema na utawala wa Kizayuni, lililolenga kuharibu juhudi za kidiplomasia za kuishia mauaji ya kimbari katika Ghaza. Uvamizi huu ni zaidi ya jinai; ni tangazo wazi na lisilo na haya kuwa sasa nguvu ya kijeshi, si sheria, ndizo zinazoamua. Kwa bahati mbaya, magaidi wanaotawala Tel Aviv, wakijiona hawana hatia baada ya udanganyifu ule ule wa diplomasia Juni 2025 na kuanzishwa kwa vita vya uvamizi, walijitahidi zaidi.

Hakuna shaka kuwa mashambulio ya wiki iliyopita dhidi ya Doha yalikuwa ugaidi wa wazi, ikithibitisha kuwa utawala wa Tel Aviv umeweka kando vikwazo vyote vya maadili na sheria.

Shambulio hili halijatokea kwa bahati mbaya; ni matokeo ya miongo kadhaa ya hifadhi isiyo na adhabu kwa utawala wa Kizayuni, ambayo baadhi ya nguvu za Magharibi ziliwezesha. Dunia imekuwa ikishuhudia ujenzi wa kinga karibu na utawala huu, kinga iliyojengwa hatua kwa hatua kwa kupitia haki ya veto ya Marekani, makubaliano ya kibiashara ya Ulaya, na kudhoofisha mifumo ya kisheria na ya kimataifa.

Katika miaka miwili iliyopita, Ghaza imepitia jinai za kutisha ambazo zimechanganya dhamiri ya binadamu. Zaidi ya Wapalestina 64,000 wameuawa chini ya miaka miwili; watoto wanakufa kwa njaa, huku dunia ikitazama tu na kutoa lawama zisizo na matokeo. Mahakama ya Kimataifa imetoa hukumu kwamba hatua za utawala wa Kizayuni ni mauaji ya kimbari, lakini mashine ya mauaji inaendelea na sasa imepanua wigo wake hadi Qatar.

Wajukuu wa heshima, lazima tutambue hatari tunayoikabili. Utawala wa Kizayuni umebomoa nchi kadhaa za Kiislamu mwaka 2025. Kila shambulio limejulikana kama ulinzi halali na kila wakati limezingatiwa kwa upuuzi na lawama zisizo na nguvu kutoka Magharibi.

Pia lazima tutaje washirika wanaowezesha jinai hizi. Utawala yeyote wa kigaidi unaopokea silaha, fedha, na msaada wa kidiplomasia unaona kuwa hakuna kizuizi. Veto na viwango viwili vinaidhoofisha mfumo wa kimataifa, na hifadhi isiyo na adhabu inasambaa kama uharibifu. Historia itakumbuka makosa ya wafuasi wa uvamizi huu.

Tunadaiwa na watu wa Palestina na wale wote wanaoamini haki: kuwa na usemi wa moja kwa moja na kuchukua hatua. Jinai za utawala wa Kizayuni si makosa ya wakati mmoja; ni sehemu ya sera ya kutawala, kuondoa jamii, na kueneza hofu, ikisaidiwa na Marekani na baadhi ya nchi za Magharibi.

Lakini matendo ni muhimu zaidi ya maneno. Lazima tumeachie kigaidi, tukate silaha zake, usaidizi wa kifedha, na kuwaleta viongozi wake katika mahakama za haki. Hii haiwezi kufanyika bila umoja wa kweli. Utawala wa Kizayuni unategemea migongano na kipaumbele kinachopingana.

Shambulio dhidi ya Doha limegeuza hesabu nyingi na limeonyesha kuwa hakuna taifa la Kiarabu au la Kiislamu lililo salama. Kesho inaweza kuwa ni zamu ya miji mingine ya Kiarabu na Kiislamu. Chaguo ni wazi: lazima tukae pamoja. Mtume Muhammad (s.a.w) alisema katika Fath Makkah: “Waislamu ni ndugu; mlemavu wa mlemavu wa Kiislamu ni ndugu yake na wote ni mkono mmoja dhidi ya wafuasi wa dhulma.”

Utawala wa Kizayuni na wafuasi wake wajue: shambulio dhidi ya Doha si ishara ya nguvu bali ni dalili ya kukata tamaa. Utawala unaojivunia nafasi yake hauhitaji kupiga mabomu kwa wajadiliano. Mmevuka mipaka yote; mnaikwepa mantiki na sheria zote; mmekiuka kanuni za maadili, lakini mmefanya jambo muhimu: mtaalamu wa Kiislamu umeamsha azma ya pamoja. Uonekano wenu wa udhaifu na kadhia za wahanga hauna maana tena. Dunia inaona, inarekodi, na inakumbuka.

Utawala wa Kizayuni umetangaza vita dhidi ya utawala, heshima, na mustakabali wetu. Jibu letu: Hatutotishwa, hatutatawanya, hatutakaa kimya. Kutoka majivu ya Ghaza, haki itatokea. Kutoka kwenye majengo yaliyoharibiwa Doha, Beirut, Tehran, Damascus, na Sana’a, utaratibu mpya utaibuka; si wa udanganyifu, bali wa umoja wa Kiislamu; si wa ubora wa Kizayuni, bali wa udugu na usawa wa kibinadamu.

“Yeye anayesikia mtu akilia: ‘Ee Waislamu!’ na akashindwa kujibu, si Muislamu. Yeye anayesafisha na kushughulika na masuala ya Waislamu, si Muislamu.”

Lazima kuanza adhabu na kuwajibisha wahalifu.

Asanteni sana.