Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ameipongeza timu ya taifa ya Iran ya mieleka ya Greco-Roman kwa ushindi wao wa ubingwa wa dunia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ametuma ujumbe wa pongezi kufuatia ushindi wa ubingwa wa dunia wa Timu ya Taifa ya Mieleka ya Kirumi ya Iran, ambapo amewashukuru wanamichezo, makocha na viongozi kwa kuufurahisha wananchi na kuliinua jina la taifa.

Kwa mujibu wa IRNA, maandiko ya ujumbe wa Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei ni kama ifuatavyo:

Bismillahir Rahmanir Rahim

Nawapongeza vijana mashujaa wa mieleka ya Kirumi.

Azma yenu thabiti na jitihada ngumu zenu pamoja na ndugu zenu wa mieleka ya “freestyle” ziliwafurahisha wananchi na kuliinua heshima ya nchi.

Namwomba Mwenyezi Mungu akuzidishieni utukufu na ushindi, na nawapongeza wanamichezo, makocha na viongozi wote.

Sayyid Ali Khamenei

30 Shahrivar 1404 (21 Septemba 2025)

-

Timu ya Taifa ya Mieleka ya Kirumi (Greco-Roman) ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baada ya miaka 11 na kwa mara ya pili, iliweza kusimama kwa ubabe kwenye jukwaa la ubingwa wa dunia katika mashindano ya Zagreb 2025.

Hii ni mara ya kwanza katika historia ya michezo ya nchi yetu ambapo Timu ya Taifa ya mieleka ya “freestyle” na “Greco-Roman” zimefanikiwa kwa pamoja kutwaa ubingwa wa dunia katika mashindano moja.