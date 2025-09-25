Kwa nini Swala ya Jamaa ni mkusanyiko bora kabisa wa kiroho duniani?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as): Imepokewa katika hadithi kwamba: "Yeyote anayependa Swala ya Jamaa, basi Mwenyezi Mungu na Malaika wake humpenda."

Mtume Mtukufu Muhammad (Rehema na amani zimshukie yeye na Aali zake) amesema:

"Tambueni kuwa, yule anayetembea kuelekea msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya jamaa, kwa kila hatua yake huandikiwa thawabu 70,000 na dhambi zake 70,000 husamehewa, na daraja zake huinuliwa kwa kiwango hicho. Na akifa akiwa katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu humtuma malaika 70,000 kumtembelea kaburini kwake, kuwa mfariji wake katika upweke wake, na kumuombea msamaha hadi siku ya kufufuliwa."

Faida na Baraka za Swala ya Jamaa

1. Faida za Kijumla (Umma)

1-1. Kueneza na kutangaza swala:

Swala ya jamaa inapoonekana wazi, huwatia moyo Waislamu na huwavuta wale waliopoa kiimani kurudi kwenye ibada.

1-2. Kufundisha elimu ya dini na alama za Mwenyezi Mungu:

Imam Ridha (a.s) alisema:“Swala ya jamaa imewekwa ili kuonyesha kwa uwazi ikhlasi, tauhidi, Uislamu na ibada kwa Mwenyezi Mungu.”

1-3. Kuonyesha utukufu wa Uislamu:

Mkusanyiko wa Waislamu katika misikiti huonesha ukubwa na uimara wa Umma wa Kiislamu.

1-4. Umoja na kushirikiana:

Swala ya jamaa ni alama ya mshikamano, moyo wa kusaidiana, na undugu wa Kiislamu.

2. Faida za Kidunia

2-1. Kuaminiwa na watu:

Mtume alisema:“Yeyote anayeswali swala tano za kila siku kwa jamaa, dhania ya kila wema iwe juu yake.”

2-2. Kukubaliwa kwa dua:"Anaposwali swala ya jamaa kisha akaomba haja kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu huwa na haya kumrudisha bila kumpa haja yake."

2-3. Tiba ya unafiki:"Yeyote atakayeudhuria swala ya jamaa kwa siku arobaini mfululizo, hupewa hati mbili: moja ya kuokoka na moto, nyingine ya kuokoka na unafiki."

2-4. Ulinzi wa Mwenyezi Mungu:

Imam Swadiq (a.s) alisema:"Yeyote anayeswali swala ya alfajiri na isha kwa jamaa, yuko chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu."

2-5. Fidia ya madhambi:

Imam Baqir (a.s) alisema:"Mambo matatu hufuta dhambi: kutawadha katika baridi, kwenda msikitini kwa swala, na kuhudhuria swala ya jamaa kwa kudumu."

3. Faida za Akhera

3-1. Faraja kaburini:"Atakayeenda msikitini kwa ajili ya swala ya jamaa, kila hatua huandikiwa thawabu 70,000... na akifa katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu humtuma malaika 70,000 kumfariji kaburini."

3-2. Kuvuka sirat kwa haraka:"Atakayekuwa mwenye kudumu katika swala ya jamaa, huvuka sirat kama umeme, akiwa pamoja na kundi la mwanzo la watu wa peponi."

3-3. Kuokolewa na moto wa Jahannam:"Yeyote atakayeshiriki swala ya jamaa kwa siku arobaini mfululizo, hupewa hati ya kuokoka na moto na kuondolewa unafiki."

3-4. Kuokolewa na hofu ya Siku ya Kiyama:"Mwenyezi Mungu huwaletea waumini wote kwenye hisabu, na yule aliyekuwa akishiriki swala ya jamaa huondolewa mashaka ya Kiyama na hupelekwa peponi."

3-5. Kupandishwa daraja: Mtume alimwambia Imam Ali (a.s):

"Mambo matatu humpandisha muumini daraja: kutawadha vyema kwenye baridi, kusubiri swala inayofuata, na kushiriki swala ya jamaa mara kwa mara."

Hitimisho La Somo Hili:

Swala ya Jamaa ni alama tukufu ya ibada ya pamoja, inayounganisha nyoyo za waumini kwa Mwenyezi Mungu. Si ibada ya mtu mmoja tu ndani ya kundi – bali ni shule hai ya maadili, mshikamano, ibada na utukufu wa Uislamu.

Kwa mujibu wa hadithi za Mtume na Maimamu wa Ahlul-Bayt, swala ya jamaa ni bahari isiyo na mwisho ya fadhila, inayotoa:

Faida za kijumla : kukuza dini, kuonyesha ukubwa wa Uislamu, kuimarisha mshikamano.

Faida za dunia : dua kukubaliwa, jamii kuwa na mtazamo chanya, kuondoa unafiki, ulinzi wa Mwenyezi Mungu.

Faida za Akhera: rafiki kaburini, kuvuka sirat kwa urahisi, kuokoka na moto, kupewa daraja ya juu.

Neno la Mwisho:

Swala ya jamaa si ibada ya kawaida - ni ahadi ya mbinguni inayoleta moyo wa pamoja kwa waumini. Ni kiini cha umoja wa Kiislamu, chanzo cha utulivu wa kiroho, na msingi wa heshima ya jamii ya Waislamu. Safu za waumini msikitini huanza duniani – na baraka zake hufika hadi peponi.

