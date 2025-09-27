Mfumo wa Mahakama wa Serikali ya Joulani umetoa amri ya kukamatwa pasina kuwepo (arrest in absentia) dhidi ya Rais wa zamani wa Syria, Bashar al-Assad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mfumo wa mahakama wa serikali ya Joulani umeitoa amri ya kukamatwa kwa dharura dhidi ya Rais wa zamani wa Syria, Bashar al-Assad, akishtakiwa kwa mauaji ya makusudi na mateso, hatua ambayo ni ya kipekee tangu anguko la utawala wa zamani wa Syria.

Tawfiq al-Ali, jaji wa uchunguzi wa saba mjini Damascus, aliripoti kuwa hukumu hii ya kukamatwa kwa dharura imechukuliwa kutokana na ushirikiano wa Assad katika matukio ya Daraa mwaka 2011, ikiwa na mashtaka ya mauaji ya makusudi, mateso yanayosababisha kifo, na kuzuia uhuru wa binafsi.

Al-Ali alisema kuwa amri hii ya kisheria itarahisisha kutumika kwa Interpol na kufuatilia kesi kimataifa, huku hatua hiyo ikitokana na malalamiko ya familia za wahanga katika mkoa wa Daraa.

Hapo awali, mfumo wa mahakama wa Ufaransa katika Mwezi wa Novemba 2023, uliitoa hukumu ya kukamatwa dhidi ya Bashar Assad kwa ushiriki katika mashambulizi ya kemikali yaliyotolewa na majeshi yake mwaka 2013 katika Ghouta na maeneo mengine karibu na Damascus, yaliyopelekea vifo vya watu wengi.

Mwezi Julai, Ofisi ya Jenerali ya Ufaransa dhidi ya ugaidi iliomba hukumu mpya ya kimataifa dhidi ya Bashar Assad kwa mashtaka yale yale, na Agosti, mahakama ya Ufaransa ilitoa hukumu saba za kukamatwa dhidi ya viongozi wengine wa juu wa Syria, ikiwemo Bashar Assad, kwa ushiriki katika bomu la kituo cha habari huko Homs mwaka 2012, tukio lililoua mwandishi wa Marekani Marie Colvin na mpiga picha wa Ufaransa Rémi Ochlik.

Chanzo cha kisheria cha serikali ya Joulani kilisema kuwa kesi ya Rais wa zamani wa Syria, aliyehamia Urusi Desemba akiwa na familia yake, inaweza kufanyika kwa mhakiki wa mbali nchini Syria, ikiwa tu majaji wa uchunguzi watatoa amri ya kuendesha kesi. Hii ni kwa kuwa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai haina mamlaka ya kushughulikia uhalifu uliofanywa Syria, kwani Damascus haijasaini mkataba wa Roma, makubaliano ya kuanzisha mahakama hiyo.