Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Baraza la Kuratibu Tablighi la Kiislamu limetangaza kuwa maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah yatafanyika Siku ya Alhamisi, tarehe 2 Oktoba 2025, katika maeneo yote ya nchi nzima, chini ya kauli mbiu kuu “Innā ‘ala al-‘Ahd / Hakika sisi tupo katika ahadi”, na katika Jiji la Tehran, saa kumi kamili Jioni (10:00) katika Uwanja wa Ibada wa Imam Hussein (a.s).

Taarifa ya Baraza la Kuratibu Tablighi la Kiislamu ni kama ifuatavyo:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Shahidi wa heshima kubwa, Sayyid Hassan Nasrallah, kiongozi wa kipekee na wa kihistoria wa jukwaa la Muqawama, kwa zaidi ya miongo mitatu, kupitia uangalifu wake wa kisiasa, uongozi mkakati, na ujasiri wa kipekee, aliibua changamoto dhidi ya mfumo wa utawala wa kibepari wa dunia. Mwisho, alitimiza ndoto yake ya muda mrefu ya kupata medali ya shahada ya milele, na kuacha huzuni kubwa katika ummah wa Kiislamu. Aliwaacha wafuasi wake na mifano hai ya mapambano dhidi ya ukatili, ukoloni, na mfumo wa udhibiti wa kidunia.

Utawala wa Kizayuni, kupitia uhalifu wake mkali zaidi, ulidhani kuwa kwa kuimarisha vurugu na kuondoa viongozi wa muqawama, roho na ari ya harakati hiyo itavunjika. Hata hivyo, jukwaa la Muqawama, ambalo lilikuwa limekua kwa uongozi wa shahidi huyu kwa zaidi ya miongo mitatu, hali ya mizizi yake thabiti haikuathirika, bali lilianza awamu mpya ya nguvu na uwezo. Shahada yake ilianza kipindi kipya katika maisha ya muqawama na kuwa hazina ya kiroho kwa kuendelea kwa mapambano dhidi ya dhulma.

Urithi wa kijihadi na kiakili wa shahidi wa Quds, Sayyid Hassan Nasrallah, katika nyanja za kiroho, maadili, taasisi, kijeshi na kijamii, umerejelezwa kama hazina ya kudumu katika kumbukumbu ya kihistoria ya ummah wa Kiislamu, na Muqawama imeweza, baada ya vita na vizingiti vigumu, kuanzisha mchakato mkubwa wa ustahimilivu na nguvu ya kihistoria.

Sasa, katika maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa shahada ya kiongozi huyu wa kipekee, tunasimama mbele ya hatua ya kihistoria inayotaka upya wa ahadi na mkataba wa ummah wa Kiislamu na njia na fikra zake. Kwa msingi huo, chini ya kauli mbiu “Anā ‘ala al-‘Ahd” (Tunaendelea kushikilia ahadi), tunatangaza tena uaminifu kwa njia ya muqawama na kuendeleza urithi wa mashahidi.

Maadhimisho ya mwaka wa kwanza ya shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah yatafanyika Alhamisi, 10 Mehr 1404, katika nchi nzima na Teheran saa 4:00 usiku, Uwanja wa Ibada wa Imam Hussein (a.s).

Baraza la Kuratibu Tablighi la Kiislamu linaalika ummah wote wa waumini, wa mapinduzi na wa malengo makuu kushiriki kwa idadi kubwa katika hafla hii, kuonyesha mshikamano wa kudumu na malengo ya muqawama na kusimama imara dhidi ya wakandamizi na wenye dhulma.