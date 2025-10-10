Utawala wa Saudi umemnyonga kijana mmoja wa Shi’a kutoka Qatif

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- vyanzo vya habari vimeripoti kuwa Saudi Arabia imetumia mwelekeo wa dunia kuelekea mabadiliko ya Ghaza na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kufanikisha kifo kingine cha kisiasa, na Mohammed bin Hussein Al-Ammar, kutoka mkoa wa Qatif na mmoja wa wafungwa wa kifikra, amekamatwa na kuuawa.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Saudi katika taarifa yake ilidai kuwa Al-Ammar alihusika na “ujambazi wa kigaidi,” kosa ambalo nchi hiyo huirudia kila baada ya kifo cha kifungwa bila kutoa ushahidi wowote wa kuthibitisha. Katika taarifa hiyo, kama ilivyo katika kesi zinazofanana, makosa yameelezwa kwa maneno ya jumla na yasiyoeleweka, huku hakuna maelezo maalumu au nyaraka za kuthibitisha zilizotolewa.

Kulingana na mashirika ya upinzani na mashirika ya haki za binadamu, idadi ya mauaji ya hivi karibuni Saudi ni chombo cha kisiasa cha kuwatimua wapinzani na wakosoaji, chini ya kisingizio cha mapambano dhidi ya ugaidi. Vyanzo hivi vimeeleza kuwa katika kesi hizi hakuna hakimu wa haki uliyopewa, watuhumiwa wamezuiwa kupata wakili huru au haki ya kujitetea, na mfumo wa kisheria hauna uwazi unaohitajika.

Mashirika ya haki za binadamu pia yalisema kuwa taarifa rasmi za Saudi kuhusu mauaji haya hazina msingi wa kisheria na ni kizingiti tu cha kisheria kuficha kuondoa wapinzani wa kisiasa; hatua ambayo, kwa maoni yao, inapingana wazi na kanuni za haki na haki ya maisha.

Shirikisho la wapinzani wa Saudi pia lilitoa taarifa ikilaani vikali kifo cha Mohammed bin Hussein Al-Ammar, mmoja wa wafungwa wa kifikra kutoka mkoa wa Qatif, na kusema kuwa ni onyesho jingine la nguvu za kisheria za kisiasa zenye ukosefu wa haki nchini Saudi Arabia.

Katika taarifa hiyo imeelezwa kuwa mfumo wa kisheria wa Saudi kwa miongo mingi umekuwa ukitumia madai ya kurudiwa na yasiyoeleweka kama ugaidi na kuchochea dhidi ya serikali kumlenga wanaharakati, wakosoaji, na wapinzani bila kuwa na kesi ya haki au uwazi. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa mahakama za Saudi hazina uhuru, na hukumu zilizotolewa ni maamuzi ya kisiasa yanayopangwa na vyombo vya usalama na kifalme.

Shirika hilo pia limeeleza kuwa kifo cha Al-Ammar, kama ilivyokuwa kwa kesi zinazofanana, kilifanyika katika wakati nyeti wa mabadiliko ya kikanda na kimataifa ili kuhamishia umakini wa umma mbali na uhalifu na migogoro ya ndani ya Saudi Arabia.

Wapinzani wa Saudi wamesema kuwa Mohammed Al-Ammar hakuwa mtenda dhambi wala mwanamgambo; bali alikuwa kijana aliyeota uhuru, heshima, na haki za kijamii. Lakini utawala ambao haukubali mazungumzo, unapandisha mti wa kifo mbele ya sauti ya uhuru, na hukata vichwa dhidi ya yale yanayodaiwa kwa amani.