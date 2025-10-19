Gavana wa Darfur: Mashambulizi ya vikosi vya Haraka vya Majibu dhidi ya Al-Fashir ni mfano wa mauaji ya kimbari

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Arko Minawi, Gavana wa eneo la Darfur, magharibi mwa Sudan, ameelezea mashambulizi ya hivi karibuni ya vikosi vya Haraka vya Majibu (RSF) dhidi ya mji wa Al-Fashir, makao makuu ya jimbo la Darfur Kaskazini, kuwa “yanakaribia kiwango cha mauaji ya kimbari.”

Katika mahojiano yake na televisheni rasmi ya Sudan, Minawi aliita vikosi hivyo “makundi ya waasi” na kuvituhumu kwa kulenga mikusanyiko ya raia, hasa watoto na wanawake.

Amesisitiza kuwa juhudi za kuvunja mzingiro wa mji wa Al-Fashir bado zinaendelea.

Vyanzo vya kijeshi vinavyohusiana na vikosi vya pamoja vinavyoshirikiana na jeshi la Sudan vilitangaza siku ya Jumamosi kwamba wamefanikiwa kuzuia shambulizi kubwa la ardhini lililofanywa na vikosi vya RSF kutoka pande kuu tatu za mji wa Al-Fashir. Shambulizi hilo lilifanywa kwa mashambulizi makali ya mizinga katika maeneo ya makazi na kambi za wakimbizi wa ndani.

Kwa mujibu wa ripoti, mji huo umekuwa chini ya mzingiro wa vikosi vya Haraka vya Majibu tangu mwezi Mei 2024, na licha ya mashambulizi yao ya mara kwa mara, hawajafanikiwa kuvunja ngome za ulinzi za jeshi la Sudan katika eneo hilo.

Vyanzo vya kijeshi vimeeleza kuwa jeshi na washirika wake wameweza kusababisha hasara kubwa kwa wapinzani, ikiwemo vifo vingi na uharibifu wa vifaa vya kijeshi.

Serikali ya Sudan na taasisi za kimataifa zimevituhumu vikosi vya Haraka vya Majibu kwa kushambulia mara kwa mara maeneo ya makazi na kambi za wakimbizi karibu na mji wa Al-Fashir.

Ni vyema kutambua kuwa tangu kuanza kwa mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Haraka vya Majibu mwezi Aprili 2023, zaidi ya watu 20,000 wameuawa, na kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, takriban watu milioni 15 wamekimbia makazi yao au wamekuwa wakimbizi.