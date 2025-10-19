Hispania: Waislamu na wahamiaji wana jukumu muhimu katika uchumi na usalama wa kijamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Serikali ya Hispania imechapisha ripoti ya kina yenye lengo la “kukanusha” baadhi ya imani potofu kuhusu wahamiaji, hasa Waislamu, nchini humo na kuonyesha kwamba makundi haya hayajashirikiana tu vizuri katika jamii bali pia yana mchango mkubwa katika uchumi na kuhakikisha usalama wa kijamii.

Hatua hii imechukuliwa baada ya kuongezeka kwa mashambulizi ya Chama cha Watu (PP) na Chama cha mrengo wa kulia Vox dhidi ya wahamiaji Waislamu na kuongezeka kwa hali ya kuogopa Uislamu kwenye mitandao ya kijamii mwaka 2025.

Kulingana na ripoti hiyo, wahamiaji Hispania kwa wastani huchangia takriban asilimia 10% ya mapato ya Shirika la Hifadhi ya Jamii, huku wakitumia tu asilimia 1% ya gharama zake. Pia, kiwango cha ajira miongoni mwa wahamiaji ni kikubwa zaidi kuliko wastani wa kitaifa, na mchango wao katika kazi za huduma za nyumbani, uendeshaji wa hoteli, na sekta za kilimo, ujenzi na huduma za jamii ni mkubwa. Ripoti hiyo pia inasisitiza kwamba hakuna msaada maalumu wa kijamii kwa wahamiaji, na kupata msaada wowote kunategemea kuwa na makazi halali.

Ripoti hiyo pia imechunguza baadhi ya dhana potofu kuhusu Uislamu na Waislamu, ikiwemo kuwa kwa kweli hawana nia ya kulazimisha dini yao kwa wengine ndani ya jamii. Zaidi ya hayo, ingawa viashiria vya uhalifu nchini ni vya chini, Waislamu bado wanakabiliana na ubaguzi. Hasa katika upatikanaji wa makazi, wengi wamekumbana na ubaguzi.

Vyombo vya habari vya hapa nchini vimeandika kwamba hatua hii ya Serikali ya Hispania inalenga kuimarisha taswira chanya ya wahamiaji na kupambana na mtiririko wa kuogopa Uislamu na ubaguzi wa rangi nchini humo.