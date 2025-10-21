Sheikh wa Kisunni Lebanon: Tukisikia Hizbullah inataka kuweka silaha chini, sisi Wasunni tutapinga vikali

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sheikh wa Sunni na Mkuu wa Mahusiano ya Nje wa Mkusanyiko wa Wanazuoni wa Waislamu wa Lebanon (Tajammu‘ Ulama’ al-Muslimeen), Sheikh Maher Mazhar, amesema katika kauli yake: Ikiwa siku moja upinzani na Hizbullah wataamua kuwasilisha (kukabidhi) silaha zao, sisi Masunni tutakataa na tutalikabili jambo hilo.

Sheikh Maher aliongea kuwa: Kuwasilisha (kukabidhi) silaha ni usaliti; usaliti kwa Mungu na Mtume (s.a.w) na sisi tunaelewa kabisa hilo.

Akirejea jitihada za wanamaji wa muqawama (upinzani) katika kupigana na adui wa Kizayuni, alisema: silaha hizo hazijalinda tu Washia nchini Lebanon — zimewalinda Waisunni, Wakristo, Wadruzi na kwa ujumla watu wote.

Alisisitiza kwamba “hii silaha haiwezi kuachwa kwa ahadi” — akimaanisha kwamba ahadi ya Marekani haioni thamani yake, ahadi ya Israel haioni thamani, hata ahadi za nchi za Kiarabu au za Lebanon zenyewe hazina dhamana; hata kama serikali yetu itasema “tunaahidi hakutakuwa na madhara kwenu,” bado madhara yatajidhihirisha.

Mkuu huyo wa masuala ya nje wa Mkusanyiko wa Wanazuoni wa Waislamu wa Lebanon pia asema:

"Hawa Wayahudi, hawa Wazayuni, ni wale waliomkhinyizia Mungu na Mtume (s.a.w), na walikuwa wakifanya mauaji wakati wa enzi ya Mtume (s.a.w), ashababu na Ahlul-Bayt. Hawa watu hawatakupa usalama kamwe. Wao ni watu wa usaliti."