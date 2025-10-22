Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina: Mashambulizi ya wakazi wa maboma ni sehemu ya mpango wa mauaji ya kimbari na kuhamishwa kwa nguvu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina, kupitia taarifa yake, imelaani vikali mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya raia wa Kipalestina na wanaharakati wa kigeni katika msimu wa kitaifa wa uvunaji wa zeituni katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.

Katika taarifa hiyo imeelezwa kwamba vitendo vya makundi ya walowezi wenye silaha vinafanywa kwa msaada na uratibu wa jeshi la utawala wa Kizayuni na ni sehemu ya siasa za mpangilio mkubwa za kuwashambulia watu wa Palestina, kuwazuia wakulima kufikia mashamba yao, kuwabwaga, kuzomea magari na kuiba mazao ya zeituni. Vitendo hivi vinachukuliwa kama sehemu ya mpango unaoendelea wa mauaji ya kimbari na ukombozi kwa nguvu (kuhamishwa kwa nguvu) na jaribio la kudhoofisha msaada wa kimataifa kwa kumaliza ukoloni na kuundwa kwa taifa la Palestina.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina pia imelaani kukamatwa kwa wanaharakati 32 wa kigeni na nguvu za kikoloni; watu hawa walikuwa wakishiriki katika kampeni za kuunga mkono wakulima na kurekodi uhalifu wa walowezi. Hatua hiyo imechukuliwa kama jaribio la kuficha ukubwa wa ukiukwaji na unyanyasaji wa sheria za kimataifa ndani ya sera pana ya kufuta mwonekano wa maisha ya WaPalestina katika maeneo yaliyokaliwa.

Katika sehemu nyingine za taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje imesisitiza kwamba juhudi za utawala wa kikoloni na vyombo vyake, pamoja na juhudi za walowezi za kuwatia Wapalestina makwao kwa njia za ukatili, mauaji, kukatwa kwa miti na kuchoma mazao, hayastahili kubaki bila jibu na adhabu; kwa sababu vitendo hivi sio tu ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa, bali pia tishio kwa thamani za haki na misingi ya mfumo wa kimataifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina imehitimisha kwa kuomba kwa mataifa yote na taasisi za kimataifa kuingilia mara moja na kuizuia tabia hizi, kuwalinda raia wasio na silaha wa Palestina na kuhakikisha haki yao ya msingi na ya asili ya kuishi kwa usalama na hadhi katika ardhi yao.