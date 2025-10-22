"Wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) nchini Misri wameadhimisha kumbukumbu ya kuwasili kwa kichwa cha Imamu Hussein (a.s) mjini Cairo"

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Idadi kubwa ya wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) nchini Misri wamefanya sherehe ya kuadhimisha kumbukumbu ya kuwasili kwa kichwa chenye baraka cha Imamu Hussein (a.s) nchini humo, kwa kuandaa sherehe ya kifahari ya "Laylat al-Kabirah" (yaani "Usiku Mkuu") karibu na Msikiti wa kihistoria wa Imamu Hussein (a.s). Sherehe hii ilihudhuriwa na wateja na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) kutoka ndani na nje ya Misri, mjini Cairo.

Wajumbe wa tariqa za Sufi walijumuika katika uwanja wa msikiti na maeneo yake ya karibu kwa kuandaa vikao vya zikr, kusoma Qur’an, kuzungumza juu ya maisha na sura ya Imamu Hussein (a.s), na kushiriki katika vikao vya kidini.

Baadhi ya tariqa pia walikusanya meza za chakula kwa ajili ya wageni. Kulingana na maafisa wa sherehe, tukio hili linaonyesha upendo na heshima ya wananchi wa Misri kwa Ahlul-Bayt wa Mtume (s.a.w.w).

Kutokana na msongamano mkubwa katika eneo hilo, serikali ya Misri ilitangaza kwamba kuanzia alasiri ya Jumanne, ziara za makundi ya watalii katika eneo la Khan al-Khalili na Msikiti wa Imamu Hussein (a.s) zitasitishwa, na ziara hizo zitarudiwa kuanza tena kuanzia leo Jumatano.

Majdi Ashour, mshauri wa zamani wa Mufti wa Misri na mwakilishi wa Tariqa Shadhiliya, akizungumza na CNN Kiarabu alisema: "Mwaka huu, sherehe ya Laylat al-Kabirah imeandaliwa kwa kushirikiana kwa wingi na tariqa za Sufi na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) kutoka kote Misri na nje ya nchi. Tukio hili ni ishara ya kuwasili kwa kichwa chenye heshima cha Imamu Hussein (a.s) nchini Misri na nafasi yake ya heshima katika mioyo ya watu."

Aliongeza: "Uwanja wa Msikiti wa Imamu Hussein (a.s) ulio na uwezo mkubwa umeandaliwa kwa ajili ya kupokea idadi kubwa ya waombolezaji. Sherehe hii huandaliwa kila mwaka kwa ishara za furaha, upendo na kiroho, na takriban tariqa 80 za Sufi kutoka kote nchini hushiriki."

Ashour alisisitiza kwamba sherehe hii si tu kuhusu ibada za kidini, bali pia inajumuisha vikao vya zikr, kusoma Qur’an, kuimba madihani, vikao vya kielimu na kusimulia sura ya Imamu Hussein (a.s). Lengo kuu la sherehe hii ni kumfahamu Imamu Hussein (a.s), maadili yake, na kumkimbilia kama mfano wa kuendeleza njia ya Mtume (s.a.w.w).

Akijibu ukosoaji unaotolewa mara kwa mara dhidi ya sherehe hizi nchini Misri, Ashour alisema: "Malalamiko haya yanatolewa na wale ambao hawajafahamu msingi na lengo la sherehe hizi. Msingi wa sherehe hizi umejengwa juu ya upendo na kuigwa kama mfano, na kama katika baadhi ya nyakati tabia zisizo sahihi zinatokea, haipaswi kuhalalisha kuhoji msingi wa sherehe."

Aliongeza: "Kukataza tendo lisilo sahihi hakumaanishi kukataza msingi wa sherehe; kwani sherehe hizi kwa asili yake ni kumbukumbu ya Mungu na kuhuisha sura ya Mtume (s.a.w.w) na Ahlul-Bayt wake (a.s)."

Mwisho, Ashour alibainisha kuwa tariqa za Sufi, wakati wa sherehe, huwekwa katika sehemu mbalimbali za uwanja wa Msikiti wa Imamu Hussein (a.s) na katika mazingira yaliyojaa kiroho hufanya kazi za kusoma Qur’an, zikr, mafunzo ya kidini na kuandaa chakula kwa wageni.

Wamisri wanapenda kuadhimisha awliyā na waja wake wema

Mohammed Alaa Abu al-Azaim, Rais wa Umoja wa Kimataifa wa Tariqa za Sufi na Sheikh wa Tariqa Azmiya nchini Misri, alitangaza kwamba zote tariqa za Sufi hushiriki katika sherehe ya "Laylat al-Kabirah" kuadhimisha kumbukumbu ya kuwasili kwa kichwa chenye heshima cha Imamu Hussein (a.s) nchini Misri.

Abu al-Azaim alieleza kuwa Tariqa Azmiya kila mwaka huandaa sherehe kadhaa za kuadhimisha Imamu Hussein (a.s): moja ni tarehe tisa ya Muharram kuadhimisha shahada yake, nyingine ni Jumanne ya mwisho ya mwezi wa Rabi’ al-Thani, na nyingine ni mwezi wa Sha’ban kuadhimisha kuzaliwa kwake na kumbukumbu ya kuwasili kwa kichwa chake chenye heshima nchini Misri. Sherehe hizi zina uzito wa kiroho na kidini kwa wafuasi wa Sufi nchini Misri.

Alisisitiza kuwa msingi wa sherehe hizi ni sura na msimamo wa jasiri wa Imamu Hussein (a.s) katika kulinda umma wa Kiislamu na kujitolea kwake kwa haki na adili. Abu al-Azaim pia aliongeza kuwa tariqa za Sufi huandaa sherehe nyingine mwaka mzima kuadhimisha Imamu Ali (a.s), Bibi Fatima Zahra (s.a), Imamu Hasan (a.s), Imamu Hussein (a.s), na mwezi wa Ramadhani, zikiwa na lengo la kuhuisha mila za kimtume na kuimarisha maadili ya kidini katika jamii.

Akikosoa wapinzani wa sherehe za maulid, alisema: "Wapinzani wa sherehe hizi wanaundwa na makundi matatu: Ikhwanul Muslimin, Wasaifi na Wasekula. Watu hawa wanapuuzia sherehe zenye shangwe, lakini wanapingana na maulid ya Kiislamu."

Mwisho, alisisitiza kuwa wananchi wa Misri kwa asili wanapenda kuadhimisha awliyā na waja wake wema, na maulid katika historia yamekuwa nafasi ya kukutana kibiashara, kijamii na kiroho; mahali ambapo Waislamu kutoka tabaka mbalimbali hukusanyika, kusema zikr za Mungu na kuhuisha tena uhusiano wao na maadili ya kiroho.