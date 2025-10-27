Ulinzi Usio wa Kijeshi lazima uwe makini na wenye umakini wa hali ya juu

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araqchi, amesema kuwa katika kukabiliana na mbinu changamano za mashambulizi ya maadui, ulinzi usio wa kijeshi (Passive Defense) unapaswa kuwa makini na wenye umakini mkubwa kabisa.

Kauli hiyo imetolewa katika ujumbe wake maalum kwa mnasaba wa Wiki ya Kuheshimu Ulinzi Usio wa Kijeshi, ambapo amesema kuwa kipindi hiki ni fursa muhimu ya kueleza umuhimu wa mikakati na mipango ya kuongeza usalama, uimara, na kinga ya miundombinu ya taifa dhidi ya kila aina ya vitisho vya maadui.

Waziri Araqchi amesema kuwa mtazamo huu unasisitiza mhimili wa uimara na uvumilivu katika kukabiliana na vikwazo na shinikizo dhalimu za maadui, sambamba na juhudi za kupunguza udhaifu na madhara yanayoweza kujitokeza.

Ameongeza kuwa mkakati wa ulinzi wa kina na wa pande zote, pamoja na kutumia uwezo wote wa taifa, hasa katika nyanja za ulinzi wa kisiasa na kidiplomasia, ni moja ya vipaumbele muhimu katika wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa ajili ya kulinda maslahi ya kitaifa.

Akihitimisha ujumbe wake, Araqchi ametoa salamu za pongezi kwa wadau wote wanaojituma katika sekta ya ulinzi usio wa kijeshi, akisisitiza kaulimbiu ya mwaka huu:

“Ulinzi Usio wa Kijeshi - Uimara wa Miundombinu, Ustahimilivu wa Kijamii.”

Aidha, amemuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awape mafanikio zaidi katika kulihudumia taifa tukufu la Iran na kuimarisha usalama na uthabiti wa nchi.