Mhubiri Mashuhuri wa Pakistan: Msiba wa Gaza ni mtihani wa imani na dhamiri ya Taifa la Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- mkutano wa kila mwaka wa “Umoja wa Umma” ukiwa na kaulimbiu “Mtihani wa Umma katika Uwanja wa Gaza” umefanyika nchini Pakistan.

Uenyekiti wa mkutano huo ulihudhuriwa na Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Jawad Naqvi, kiongozi wa harakati ya Bidari ya Umma ya Mustafa (s.a.w.w). Katika hafla hiyo walihudhuria viongozi wa vyama vya kidini na kisiasa, wanazuoni mashuhuri, wahadhiri wa vyuo vikuu, wanasheria, waandishi wa habari na watu kutoka tabaka mbalimbali za jamii.

Katika hotuba yake, Naqvi alizungumzia janga la Gaza, akisema: “Msiba wa Gaza ni mtihani wa imani na dhamiri ya umma mzima wa Kiislamu na ubinadamu kwa jumla. Katika mtihani huu, taasisi za kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na viongozi wengi wa Kiislamu wameshindwa vibaya.”

Amesisitiza kuwa: “Licha ya kuwepo Waislamu zaidi ya bilioni mbili duniani, umma haujafanikiwa kutekeleza jukumu lile ambalo Qur’ani na Sharia zinatarajia kutoka kwake, na hili lenyewe ni ishara ya kushindwa kwa pamoja kwa umma wa Kiislamu.”

Mwanazuoni huyu mashuhuri wa Pakistan amezielezea fedheha na kujitolea kwa watoto, wanawake na watu wa Gaza kuwa ni mfano bora wa imani na ustahimilivu, akiongeza kuwa: “Taasisi za kielimu na kiakili za Waislamu zimejitenga na Qur’ani, na upotovu huu ndio chanzo kikuu cha udhaifu wa umma. Lau Qur’ani ingekuwa ndiyo mpango halisi wa mtu, jamii na serikali, basi umma usingeingia kwenye udhalili na mgawanyiko kama ilivyo leo.”

Naqvi amezitaja harakati za Hamas, Hizbullah, wapiganaji wa Yemen na uongozi wa Iran kuwa ni mfano halisi wa mipambano ya kimapambano na ujasiri wa kiimani, huku akilaani sera zinazotawaliwa na Marekani na Israel: “Viongozi wanaowauza wananchi wao na Wapalestina wanyonge kwa maslahi ya kimataifa wameshindwa vibaya zaidi katika mtihani wa umma.”

Mwisho, Naqvi amesema: “Taifa la Pakistan ni taifa lenye heshima na ujasiri; linahitaji tu uongozi mwema na mpango wa Qur’ani. Ikiwa wananchi na viongozi wa kidini wa Pakistan wataamka na kupaza sauti katika kuwatetea wanyonge, wanaweza kubadilisha mwelekeo wa historia.”