Imani ya Mahdawi: Vipi Iliwafanya Waislamu wa Kishia Kusimama Imara Katika Mitihani Mikubwa ya Ulimwengu wa Kiislamu?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Siku za Ijumaa zimeambatana na kumbukumbu na jina la Imam wa Zama (a.s), na mwisho wa kila wiki ni fursa ya kutafakari na kutenda kuhusu Mwaniaji wa uokovu wa umma wa Kiislamu na dini zote.

Kusoma Dua an-Nudba kila asubuhi ya Ijumaa ni upyaishaji wa ahadi na malengo makuu ya Ahlul-Bayt (a.s) ambayo Qur’an na Ahlul-Bayt wameyahimiza. Shughuli nyingi za kijamii, machafuko, migogoro na mahangaiko ya kila siku katika zama hizi zimewafanya watu wakose nafasi ya kutafakari masuala ya msingi ya maisha na uokovu.

Ingawa harakati zote za kibinadamu na mapambano ya watu hutokea kwa lengo la kupata uokovu wa kudumu.

Tangu jua linapochomoza mashariki na siku ya dunia kuanza hadi usiku unapoingia magharibi mwa ulimwengu, mabilioni ya watu duniani wanajitahidi kufikia ufanisi na ustawi. Harakati hii ya kibinadamu, licha ya umuhimu wake na matokeo yake yasiyopingika, pia imezalisha maafa na ufisadi mbalimbali duniani kote; na mgogoro wa tabianchi ni mfano mmoja tu wa wazi unaoyashughulisha mataifa yote.

Licha ya mataifa mbalimbali kuzalisha na kukusanya utajiri mkubwa, bado mamilioni ya watu katika mabara yote wanakabiliwa na umasikini. Tofauti ya kimaendeleo na ustawi kati ya nchi za dunia imezalisha dhana za “Kaskazini” na “Kusini” kimataifa.

Hata katika eneo la Mashariki ya Kati, ambalo ni kitovu cha Uislamu na dini za dunia, mbali na upana wa umaskini katika nchi zao, vita vya mfululizo vimeleta hali ya kutokuwa na utulivu na kuacha athari mbaya zisizokadirika. Katika tukio la hivi karibuni, vita vya Gaza vimegeuka kuwa mauaji ya kimbari yasiyopata mfano katika karne ya 21; takriban watu milioni mbili wamegeuka wakimbizi, miji mingi ya Palestina imeharibiwa kiasi cha kutostahili makazi, maelfu ya wanawake, wanaume na watoto wameuawa, na maiti ya maelfu wengine bado iko chini ya vifusi.

Vita na mauaji nchini Sudan ni mfano mwingine, na hakuna dalili ya ukombozi wa karibu.

Kabla ya haya, vita vya umwagaji damu Syria vilidumu zaidi ya muongo mmoja na vikayashughulisha mataifa yote ya eneo na hata ulimwengu wa Kiislamu. Wakati huo huo Afghanistan na Iraq bado hawajapona madhara ya uvamizi mkubwa wa kijeshi wa muungano wa Magharibi mwanzoni mwa karne hii.

Waislamu na waumini wa Mtume wa Mwisho (s.a.w.w) huenda ndio watu waliotaabika zaidi duniani, kwani kwa sababu ya imani yao wapo wazi kwa shinikizo, vitisho na dhulma za aina mbalimbali. Historia imeonesha kuwa wafuasi wa dini hawajawahi kuwa mbali na mitihani migumu. Hii ikiwa ni pamoja na ukweli kwamba waumini wa dini mara nyingi hutafuta uokovu kuliko wengine.

Miongoni mwa haya, wafuasi wa madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s), ambao ni wachache ndani ya ulimwengu wa Kiislamu, katika historia hadi leo wamepitia hali ambayo haiwezi kulinganishwa na wengine na mara nyingi wamezuiwa kufikia uokovu na haki zao. Shia katika kiwango cha ulimwengu wa Kiislamu hawako salama dhidi ya shinikizo. Hatua hizi, ingawa zinatofautiana kwa ukali kutoka nchi hadi nchi, mara nyingi si za haki.

Mashariki mwa ulimwengu wa Kiislamu, katika Kashmir ya India, Shia daima hukabiliwa na mashinikizo ya kiusalama.

Katika Pakistan, Shia hawajawahi kuwa salama dhidi ya mauaji na mashambulizi ya makundi ya kigaidi ya tekfiri.

Nchini Afghanistan, Shia wanakabiliwa na vizuizi vikali sana.

Nchini Iraq, licha ya kuwa na kiwango fulani cha uhuru wa kidini, bado haki zao hutazamwa kwa chuki na uhasama wa wazi.

Nchini Kuwait, Husseiniyya haziruhusiwi hata kuweka bendera ya maombolezo.

Nchini Bahrain, wimbi la kukamatwa halishi.

Nchini Saudi Arabia, habari za kunyongwa kwa vijana wa Kishia bado zinaendelea.

Nchini Azerbaijan, pamoja na kuwa na idadi kubwa ya Shia, utambulisho wao unawekwa pembeni na kufutwa, huku Wayahudi wakipewa heshima.

Nchini Syria, Shia wanakandamizwa kabisa na hakuna hakikisho lolote kuhusu usalama wao.

Nchini Lebanon, pamoja na nguvu ya mapambano, umoja wao na kujitoa kwa ajili ya Palestina na Quds, si tu kwamba wanaandamwa na mashambulizi ya kila siku ya utawala wa Kizayuni, bali pia wanadhoofishwa na kuwekewa shinikizo na baadhi ya nchi za Kiislamu zenye uadui; hata serikali ya Lebanon haichukui hatua ya kujenga upya maeneo yaliyoharibiwa kusinimwa mwa nchi.

Iran ya Kiislamu, kama kitovu cha Shia katika ulimwengu wa Kiislamu, kwa zaidi ya miongo mitatu iko chini ya vikwazo vizito zaidi vya kisasa. Hata hivyo, kwa kutegemea utamaduni wa Mahdawiyya na subira ya kusubiri Mwokozi, uliopandwa kwenye nafsi za wananchi, Iran imeonyesha aina nyingine ya ustahimilivu na kuwa mtoa mwanga wa uokovu kwa ulimwengu wa Kiislamu na binadamu wote.

Ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ulitokana moja kwa moja na mafundisho ya Mahdawiyya na kusubiri. Imam Khomeini (r.a) walisema wazi kuwa “kumsubiri Mwokozi ni kumsubiri utawala wa nguvu ya Kiislamu,” na katika fikra za muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu, kufikia uokovu wa kudumu na wa jumla kunawezekana tu kwa uadilifu wa Mahdi. Jambo hili liliandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu na kuwa kanuni ya msingi.

Ingawa mataifa mbalimbali ya Kiislamu yamejaribu kuwasilisha mifumo mbadala ya uokovu na ustawi, uchunguzi wa mitazamo ya jumla katika ulimwengu wa Kiislamu unaonyesha kuwa mifumo hiyo haijapata kuaminiwa.

Nchi za Kiarabu za Ghuba, licha ya kuwa na ustawi wa juu, zimeacha maangamizi na umaskini katika mataifa mengine ya Kiislamu.

Shia wa Yemen kwa miaka mingi wamelazimika kuvumilia mabomu na mzingiro wa chakula uliowekwa na nchi za Ghuba. Hali hii inaendelea.

Nchi za Kiislamu za Asia ya Mashariki, licha ya kiwango fulani cha ustawi, zipo katika utegemezi wa Marekani na Magharibi katika usalama na uchumi na hazina uwezo wa kweli wa kuathiri mustakabali wa ulimwengu wa Kiislamu; hata Indonesia – nchi yenye Waislamu wengi zaidi – inajitahidi kuanzisha uhusiano wa karibu na Israel!

Hali ya mataifa makubwa ya Kiislamu na namna wanavyokabiliana na mitihani mikubwa ya ulimwengu wa Kiislamu inaonyesha kuwa jamii za wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s), licha ya dhulma, unyimwaji haki na mapungufu mengi, zimeweza kusimama imara zaidi kuliko wengine kutokana na kushikamana na matumaini ya kuja kwa Mwokozi na uadilifu wake. Huku mifumo mingine mingi ya uongozi na uokovu inayotolewa katika ulimwengu wa Kiislamu ikiwa haina uadilifu, haitokani na Qur’an na Sunnah, na mara nyingi inakiuka haki za Waislamu wengine.

Katika mtihani mkubwa na wa kihistoria wa Gaza — ambao ulikuwa mtihani wa kimataifa wa uadilifu — wakati nchi nyingi na jamii nyingi za Kiislamu zilikuwa watazamaji bila uwezo wala ujasiri wa kuchukua hatua, Shia kutoka Iran, Lebanon, Iraq, Yemen na hata Syria waliingia katika mapambano kwa ajili ya kuisaidia Gaza dhidi ya Israel, wakitoa ustawi wao, mali yao na maisha yao ili kupunguza dhulma.

Naam, madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s), likiwa limejengwa juu ya imani ya Mahdi aliyeahidiwa mataifa yote, linabeba mafundisho tajiri zaidi kuhusu uadilifu na uokovu ambayo yamewawezesha Shia kusimama imara na wenye heshima mbele ya mitihani na misukosuko mikubwa ya ulimwengu wa Kiislamu.

Kauli hii haimaanishi kutokuwepo kwa upungufu, ufisadi au ukosefu wa haki katika jamii za Shia. Wao pia, kama Waislamu wengine, wana mapungufu katika kutekeleza mafundisho yao; lakini kwa sababu ya kushikamana kwao na fikra ya Mwokozi — ambayo ndiyo njia pekee ya kufikia uokovu wa kudumu kwa Waislamu wote — wanajipatia hadhi na nafasi ya juu zaidi.