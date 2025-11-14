Ujumbe wa Kumalizia Mashindano ya 17 ya Qur’an ya "Mudehamtan" Umeangazia Maudhui Muhimu

Ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (sa) -ABNA- Ayatollah Al-Uzma Nouri Hamadani, Kiongozi Mkuu wa Washia duniani, ametoa ujumbe kwa hafla ya kumalizia ya Mashindano ya 17 ya Qur’ani “Mudehamtan” yaliyoandaliwa na Mkoa wa Hamadan.

Ayatollah Nouri Hamadani Awapongeza Vikundi vya Misikiti kwa Shughuli za Qur’an / Ihimiza Uwepo Mkubwa wa Vijana Katika Misikiti

Maandishi ya ujumbe wa kiongozi mkuu ni kama ifuatavyo:

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Alhamdu lillahi Rabbil ‘Alamin, na salaam na amani ziwe juu ya kiongozi wetu na Nabii wetu Abu al-Qasim Mustafa Muhammad na juu ya Ahlul-Bayt wake watoharifu na watakatifu, hususan Baqiyyatullah (Al-Imam Al-Mahdi a.t.f.s), na laana za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya maadui wao wote hadi Siku ya Hukumu.

Salamu na heshima kwa Kongamano hili la Qur’an linaloendelea katika Mkoa wa Dar al-Mu’minin Hamedan.

"Na Rasuli akasema: Ee Bwana wangu! Watu wangu wameacha Qur’ani hii" (Sura Al-Furqan, Aya 30)

Siku ya kiyama, Mtume Muhammad (s.a.w.w) anaeleza malalamiko kwa Mwenyezi Mungu: “Ee Bwana! Watu wangu wameacha Qur’ani yako!”

Mwenyezi Mungu ameturuhusu Qur’ani kwa ajili ya kuongoza binadamu, lakini kwa bahati mbaya hatuifanyii haki kwa kutumia mafunzo yake kikamilifu, wakati kitabu hiki kinatoa mwangaza, rehema, na habari njema kwa Waislamu.

"Na tumemshusha kitabu kwako kama ufafanuzi wa kila jambo, na mwongozo, na rehema, na habari njema kwa Waislamu" (Sura An-Nahl, Aya 89)

Au akasema: "Na tunashusha kutoka Qur’ani kile ambacho ni uponyaji na rehema kwa waumini, na haiongezi ila hasara kwa makafiri" (Sura Al-Isra, Aya 82)

Qur’ani pia inahimizwa kusomwa kwa sura nyingi: "Ukilisome kwa taratibu" (Sura Al-Muzzammil, Aya 4) au "Soma kile unachoweza kutoka Qur’ani" (Sura Al-Muzzammil, Aya 20)

Hatua ya kwanza ya kuingia kwenye Qur’ani ni kusoma aya zake, ikifuatiwa na tafakari ya aya hizo, na hatimaye kutekeleza maagizo ya Qur’an.

Kwenye Usul al-Kafi, Imam Sadiq (a.s) alisema: "Hakika Mwenyezi Mungu ameonekana kwa viumbe vyake kupitia maneno yake, lakini hawayaoni!"

Au Imam Zainul Abidin (a.s) alisema: "Kila mara unafungua hazina, inabidi uangalie ndani yake" (Bihar al-Anwar, Juz 89, Uk. 216)

Aya za Qur’ani ni hazina za maarifa; kila mara hazina inafunguliwa, ni jukumu lako kuangalia iliyo ndani yake. Ili kufaidika na Qur’ani, tunahitaji usafi, kama ilivyoandikwa: "Hakuna anayegusa ila watakatifu" (Sura Al-Waqi’a, Aya 79), ikimaanisha kuwa msomaji lazima awe na usafi wa nje na wa ndani.

Vijana waliyopewa fursa ya kuwa waqra na wasomaji wa Qur’ani na kuyafanyia moyo maneno ya Mwenyezi Mungu, wahesabu baraka zao na wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii.

Kwenye Usul al-Kafi, Imam Sadiq (a.s) alisema: "Kila kijana mwaminifu anaposoma Qur’ani, Qur’ani huchanganyika na nyama na damu yake, na Mwenyezi Mungu humshirikisha pamoja na malaika wema, na Qur’ani itakuwa kizuizi chake siku ya kiyama"

Uhusiano na Qur’ani katika ujana ni fursa adhimu inayoweza kuongoza mtu kwenye mwanga na wokovu. Mashindano ya Qur’ani hutoa fursa kwa vijana kukaribiana na Qur’ani na kufaidika na maarifa yake.

Ninashukuru jitihada za Vikundi vya Utamaduni na Sanaa vya Misikiti katika shughuli za Qur’ani na uhai wa misikiti, na nina matumaini uwepo wa vijana katika misikiti utakuwa mkubwa zaidi. Msikiti usio na vijana hauwezi kustawi, na uwepo wa vijana katika misikiti ni wa thamani sana.

Kuzindua mashindano ya kitaifa ya Qur’ani “Mudehamtan” katika mji wa Hamadan chini ya usimamizi wa Vikundi vya Utamaduni na Sanaa vya Misikiti ni jambo la heshima, na nawapongeza washiriki wote na wote walioshiriki, na nawatakia mafanikio na baraka za siku za mbele.

Wasalaam Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Hussein Nouri Hamedani

12 Novemba 2025