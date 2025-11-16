Mafunzo kutoka katika Maisha ya Bibi Fatima Zahra (a.s) kwa Ajili ya Kujenga Utulivu katika Familia +

Habari kutoka Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (a.s) -ABNA-, Hadithi tukufu ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) kuhusu mgawanyo wa majukumu baina ya Amirul-Mu’minin Ali (a.s) na Bibi Fatima Zahra (a.s), si tu mwongozo wa kiutendaji kwa ajili ya kusimamia familia; bali ni picha pana ya hekima ya Mwenyezi Mungu katika kulinda hadhi ya familia, kutunza nafasi ya mwanamke na mwanaume, na kuleta utulivu wa kisaikolojia kwa wanafamilia. Hadithi hii - hasa kwa kauli ya kushangaza ya Bibi Zahra (a.s) baada ya mgawanyo huo - hutupatia kielelezo cha juu kwa jamii ya Kiislamu.

Matni ya Hadithi na Maelezo Yake

Imepokewa kuwa Imam Ali (a.s) na Bibi Fatima (a.s) walipomjia Mtume (s.a.w.w) ili kushauriana kuhusu mgawanyo wa majukumu ya nyumbani, Mtume (s.a.w.w) alimkabidhi Ali (a.s) kazi za nje ya nyumba, na akamkabidhi Fatima (a.s) kazi za ndani ya nyumba.

Mgawanyo huu - uliolingana na maumbile na uwezo wa kila mmoja - ulikubalika kikamilifu na Bibi Zahra (a.s). Yeye alisema:

"Fala ya‘lamu mā dakhala-nī min-as-surūri illāllāh, bi-ikfā’ī Rasūlillāh (s.a.w.w) tahammula arqābir-rijāl."

"Hakuna ajuaye jinsi nilivyofurahi ila Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w) ameniepusha na kubanwa na majukumu yanayonilazimisha kuwa bega kwa bega na wanaume wasiokuwa mahram."

(Wasā’il al-Shī‘a, j.14, uk.123, h.25341)

Kauli hii ya Bibi Zahra (a.s) inaonyesha mambo muhimu sana:

1. Umuhimu wa Hifadhi na Aibu kwa Mwanamke

Furaha ya Bibi Fatima (a.s) ilitokana na ukweli kuwa hakuwajibishwa katika kazi zinazomlazimu kuchanganyika mara kwa mara na wanaume wasiokuwa mahram. Hii inaonyesha msimamo wa Uislamu katika:

Kulinda heshima ya mwanamke,

Kutunza mipaka ya kiheshima na kiakhlaki,

Na kupunguza mazingira hatarishi yanayoweza kuvuruga utulivu wa rohoni na kimazingira.

Uislamu hauti mwanamke ndani ya nyumba pekee; bali unasisitiza kuwa uwepo wake katika jamii ufuate mipaka ya heshima na amani ya nafsi.

2. Utulivu wa Kisaikolojia kwa Mwanamke

"Kuwa bega kwa bega na wanaume" ni mzigo wa kihisia na kiakili kwa mwanamke katika mazingira mengi ya kijamii. Kauli ya Bibi Zahra (a.s) inaonyesha kuwa:

Uislamu unajali afya ya kisaikolojia ya mwanamke,

Unataka yeye aepuke mazingira yenye shinikizo zisizo za lazima,

Na unampa nafasi ya kutekeleza majukumu ya msingi ndani ya familia kwa amani na utulivu.

3. Mgawanyo wa Majukumu kwa Hekima

Mgawanyo huu haukumaanisha kutengwa kwa mwanamke; kwani Bibi Zahra (a.s) alikuwa mshiriki mkubwa katika:

Masuala ya kijamii,

Masuala ya kielimu,

Na harakati za umma.

Lakini kipaumbele chake kilikuwa katika malezi ya familia, ujenzi wa kizazi na kuimarisha mazingira ya ndani ya nyumba - jukumu ambalo ni msingi wa ustawi wa jamii.

4. Wajibu wa Mwanaume: Qiwāmah na Uongozi wa Kiuchumi

Qur’ani Tukufu inasema:

"Ar-rijālu qawwāmūna ‘alan-nisā’..." (Nisaa: 34)

"Wanaume ni walezi na wasimamizi wa wanawake..."

Hii inaendana moja kwa moja na jukumu ambalo Mtume (s.a.w.w) alimkabidhi Ali (a.s):

majumu au kazi za nje—ikiwemo kutafuta riziki, kuulinda nyumba na kubeba majukumu makubwa ya kijamii.

Qiwāmah sio ubora wa asili; ni jukumu na mzigo wa kulinda na kuhudumia familia.

5. Utulivu na Heshima ya Mwanamke Ndani ya Nyumba

Qur’ani inaelekeza:

"Waqarna fī buyūtikunna..." (Ahzab: 33)

"Kaeni kwa utulivu majumbani mwenu..."

Ingawa aya hii inawalenga wake za Mtume (s.a.w.w), inaweka kanuni ya jumla kwa wanawake: kuhifadhi utulivu na heshima ndani ya nyumba, na kuepuka kujionyesha bila sababu katika jamii.

Hii inaendana na furaha ya Bibi Zahra (a.s) kwa kuepushwa na mazingira ya msongamano wa wanaume.

6. Haja ya Hijaab na Kuepuka Kujionesha

Qur’an tena inaelekeza:

"Wala yubdīna zīnatahunna..." (Nūr: 31)

"Wala wasionyeshe mapambo yao isipokuwa kwa wale wanaostahiki..."

Aya hii inaweka msingi wa:

1- Heshima ya mwanamke,

2- Hadhi yake,

3- Na ulinzi wa utu na usalama wake.

Hisia ya Bibi Zahra (a.s) ya kutopaswa kuwa bega kwa bega na wanaume inaonyesha ulinganifu kamili wa hadithi na mafundisho ya Qur’ani.

Kwa ujumla

Hadithi ya mgawanyo wa majukumu katika nyumba ya Imam Ali (a.s) na Bibi Fatima (a.s) ni kielelezo kamili kwa familia ya Kiislamu. Inasisitiza:

1- Mgawanyo wa kazi kwa kuzingatia maumbile na uwezo wa kila mmoja,

2- Kulinda heshima na utulivu wa mwanamke,

3- Wajibu wa mwanaume katika uongozi na majukumu ya nje,

4- Na kuimarisha misingi ya familia kama chanzo cha ujenzi wa jamii bora.

Katika dunia ya leo, hadithi hii inatoa funzo muhimu:

Jinsi ya kuheshimu mchango wa mwanamke katika jamii bila kuathiri heshima, faragha na hadhi yake ya kimaumbile na kiroho.

