Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as) na Kituo cha Fikra za Kiislamu Waandaa Webina ya Kimataifa Kuhusu Nafasi Muhimu ya Nahjul-Balagha katika Elimu

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Hii ilikuwa kikao cha kwanza katika mfululizo wa webinar kama hizi. Wanazuoni mashuhuri na wataalamu wa masuala ya dini kutoka nchi mbalimbali walihudhuria. Walijadili fikra, maadili na vipengele vya elimu vilivyomo ndani ya Nahjul Balagha. Pia walizungumzia mchango wake katika elimu, nafasi yake katika ufundishaji na urithi wake wa kielimu katika Bara la Hindi.

Lengo kuu la kikao hiki lilikuwa kufafanua wazi hadhi ya Nahj al-Balagha katika mazingira ya kielimu na kidini ya Bara la Hindi. Pia lilikusudia kuonyesha athari zake za kimaadili na kielimu na namna inavyoweza kusaidia kutatua changamoto za kisasa za kielimu.

Webina hii ilikuwa chini ya uongozi wa Hujjatul Islam wal-Muslimeen Sayyid Aqeel Abbas Naqvi. Spika na mada zao zilikuwa kama ifuatavyo:

▪️ Hujjatul Islam wal-Muslimeen Tahir Abbas Awan (Iran)

Mkurugenzi wa Kituo cha Kufufua Urithi wa Bara la Hindi, mtafiti na mwalimu katika Hawza ya Qom.

Mada: “Kupuuzwa kwa Nahj al-Balagha katika Jamii ya Kishia ya Bara la Hindi.”

Alibainisha kuwa ingawa Nahj al-Balagha ina athari kubwa za kifikra na kinadharia katika Bara la Hindi, bado kuna pengo kubwa katika ufundishaji wake wa kivitendo. Pengo hili linapaswa kuzibwa.

▪️ Profesa Dkt. Abid Hussain (Pakistan)

Mtafiti, mwandishi na mwanazuoni mashuhuri.

Mada: “Malezi ya Kiakili na Kimantiki kutoka Nahj al-Balagha.”

Alisema Nahj al-Balagha ni hazina kamili ya kujenga utu mwema na malezi ya kiakili. Ujumbe wake una umuhimu mkubwa kwa kuunda fikra na mwelekeo sahihi kwa vijana wa kizazi kipya.

▪️ Hujjatul Islam wal-Muslimeen Sayyid Ahmad Ali Abedi (India)

Mkurugenzi wa Jamiat al-Imam Amir al-Mu'minin (a.s) Najafi House, Imamu wa Ijumaa Mumbai, na mwakilishi wa Ayatollah Sistani nchini India.

Mada: “Nafasi ya Nahj al-Balagha katika Kutatua Changamoto za Malezi katika Seminari za Kishia za Bara la Hindi.”

Alisisitiza umuhimu wa kuingiza misingi ya Nahj al-Balagha katika mitaala ya vyuo vya dini, akiieleza kama chanzo bora cha ukuaji wa maadili na uadilifu wa wanafunzi.

▪️ Hujjatul Islam wal-Muslimeen Maqbool Hussain Alavi (Uingereza)

Mkuu wa Center for Islamic Thoughts.

Mada: “Ufumbuzi wa Masuala ya Kijamii na Kimaadili katika Nahj al-Balagha.”

Alisema kuwa mwongozo unaopatikana katika Nahj al-Balagha ni muhimu sana katika zama hizi, kwani unaweza kusaidia kusuluhisha migogoro ya kijamii, changamoto za kimaadili na kupungua kwa uangalifu katika jamii.

Washiriki wote walikubaliana juu ya haja ya haraka ya kuitambulisha Nahj al-Balagha kwa njia bora zaidi katika taasisi za elimu na maeneo ya kijamii ya Bara la Hindi. Hivyo, kizazi kipya kitaweza kufaidika kwa kweli na mwanga wake wa kielimu na kimaadili.

Inastahili kusemwa kuwa webina hii ni sehemu ya shughuli zinazoendelea za kielimu na kimawazo zinazoratibiwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s) na Kituo cha Fikra za Kiislamu.