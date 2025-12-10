Mtindo wa Maisha wa Fatima (a.s) na Kauli “Jirani Kwanza Kisha Nyumba”: Kigezo cha Kiungu Kukabiliana na Ubinafsi wa Kisasa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; kikao hiki kiliandaliwa na Ofisi ya Tafiti na Utafiti wa Kitamaduni ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), kwa ushirikiano wa Shirika la Habari la ABNA, Taasisi ya Mafunzo ya Muda Mfupi ya Jamiatul Mustafa na Chuo Kikuu cha Dini na Madhehebu, katika mji wa Qom. Kikiwa miongoni mwa mfululizo wa makongamano ya uchambuzi wa hali ya Waislamu wa Shia na mtindo wa maisha wa Ahlul-Bayt, kikao hiki kilichunguza namna mfumo wa Fatima (a.s) unavyoweza kuwa suluhisho la changamoto za familia za leo.

Changamoto za Familia za Kisasa

Dkt. Dawud Safa, katibu wa kisayansi wa mkutano, alieleza kuwa familia ni kitovu cha kutengeneza utambulisho wa mtu, lakini leo muundo na majukumu yake yanakabiliwa na mabadiliko makubwa na yenye utata. Alisisitiza kuwa mgongano wa tamaduni za kisasa na kimapokeo unasababisha kuibuka kwa mpasuko wa kiutamaduni na kizazi, kudhoofika kwa mahusiano ya kifamilia na ugumu katika masuala ya kuchagua wenza na kukidhi mahitaji ya kihemko.

Mfano wa Tatu wa Mwanamke Mwislamu na Haki za Kijinsia

Dkt. Safa aliwasilisha “Mfano wa Tatu wa Mwanamke Mwislamu” uliotolewa na Kiongozi Mkuu, unaotokana na Qur’ani na sira ya Bibi Zahra (a.s). Alisema mfumo huu unajumuisha:

1-Ukuaji wa kiroho (kiutu binafsi),

2-Kuimarika kwa taasisi ya familia,

3-Ushiriki chanya na wenye malengo katika jamii.

Katika kukabiliana na hoja za kifeministi zinazodai kutokuwepo kwa usawa wa kijinsia, alibainisha kuwa mtazamo wa Kiislamu unasisitiza haki na uadilifu wa kijinsia, ambao si usawa wa kila kitu, bali ni utoaji wa haki kulingana na maumbile na majukumu ya kijamii.

Kulinganisha Mtazamo wa Fatima na Maadili ya Msisitizo wa Wengine katika Magharibi

Dkt. Muhammad Jawadan kutoka Chuo Kikuu cha Dini na Madhehebu alitazama upya sira ya Bibi Zahra (a.s) kwa mtazamo wa falsafa ya maadili ya kisasa. Akitaja dhana ya “altruism” ya mwanazuoni wa Australia Peter Singer inayolenga kuleta kheri kubwa zaidi kwa watu wengi, alisema kuwa urithi wa Ahlul-Bayt (a.s) una hazina pana zaidi ya kimaadili na kiroho.

Alisisitiza umuhimu wa maisha ya kawaida na yenye kiasi, akisema ni msingi wa kuondoa umasikini, kusawazisha ugawaji wa mali, na kukidhi mahitaji ya roho na mwili.

Mafundisho ya “Jirani Kwanza Kisha Nyumba” na Ukarimu wa Kiungu

Dkt. Jawadan alieleza kuwa kauli mashuhuri ya Bibi Zahra (a.s) “al-jār thumma al-dār” ni shule kamili ya maadili, ambapo mtu huwaweka wengine mbele ya nafsi yake. Alinukuu pia simulizi ya Imam Hasan (a.s) aliyesema kuwa katika dua za usiku, mama yake aliwaombea Waislamu wote kabla ya kujiombea nafsi yake.

Kwa kutaja hadithi ya Mtume (s.a.w.w) aliyosema kwamba “Si miongoni mwa waumini yule ambaye jirani yake hayuko salama kutokana na shari zake,” alibainisha kuwa maadili haya si ya kibinadamu tu bali yana msingi wa kiungu — jambo linalofanya utekelezaji wake uwe wa kudumu na wenye lengo la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu.

Hitimisho: Ukarimu dhidi ya Mahitaji ya Kijuujuu ya Kisasa

Katika hitimisho lake, Dkt. Safa alieleza kuwa mfano wa Fatima (a.s) wa kuwajali wengine lazima uwe chombo cha kukabiliana na dhana potofu za kijinsia na propaganda za vyombo vya habari vinavyozalisha “mahitaji bandia” kwa binadamu.

Aliongeza kuwa mtindo wa maisha wa Fatima (a.s) unampa mwanamke heshima ya ndani ya nyumba na nafasi ya kujikuza binafsi, huku akishiriki kwa nguvu katika kuimarisha familia na ustawi wa kijamii.

Akasisitiza kuwa dhana kuu inayounganisha vyanzo vyote vya Kiislamu ni uadilifu wa kijinsia, na kwa hiyo mifano ya Ahlul-Bayt lazima ifafanuliwe kwa lugha rahisi na ya kueleweka kwa mwanajamii wa leo ili kusaidia katika kuimarisha mahusiano, utatuzi wa migogoro na ujenzi wa familia bora.