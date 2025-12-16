Kulaani vikali kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ismail Baqaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akirejea kuendelea kwa mauaji na mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza kupitia mabomu ya mara kwa mara na kuzuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu, alikumbusha wajibu wa jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kusitisha uhalifu huo na kuwafikisha wahalifu wa vita na wauaji wa kimbari mbele ya haki.

Msemaji huyo pia alirejea azimio la hivi karibuni la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu maoni ya ushauri ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), ambalo linasisitiza wajibu wa nchi zote, kwa mujibu wa Kifungu cha Kwanza cha Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949, kuhakikisha utekelezaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Katika muktadha huo, alilaani vikali ukiukaji wa mara kwa mara na mkubwa wa sheria za kibinadamu za kimataifa, pamoja na kutekelezwa kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kimbari na utawala wa Kizayuni, na akasisitiza juu ya umuhimu wa kukomesha hali ya kutoadhibiwa kwa utawala huo.

Ismail Baqaei aliitaja Marekani na wafadhili wengine wa kijeshi na kisiasa wa utawala wa Kizayuni kuwa washirika na wenza katika mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina na uhalifu mwingine unaotekelezwa na utawala huo katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu, Lebanon na Syria. Alisisitiza kuwa, licha ya kutangazwa kwa kile kinachodaiwa kuwa ni sitisho la mapigano huko Gaza na Lebanon, utawala wa Kizayuni - kwa uungaji mkono kamili wa Marekani na kwa kutojali kwa wadhamini wa usitishaji mapigano - unaendelea kutekeleza uhalifu wa kikatili katika nchi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu pamoja na Lebanon.

Aidha, Baqaei alieleza kuwa mashambulizi ya mara kwa mara ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, mauaji ya raia wa Lebanon kwa njia ya mauaji ya kulengwa, pamoja na uharibifu wa miundombinu na huduma muhimu za nchi hiyo, ni ushahidi wa wazi wa tabia ya kivamizi ya utawala wa Kizayuni na uadui wake wa kiasili dhidi ya usalama na maendeleo ya nchi za eneo hilo. Hatimaye, alitoa wito kwa nchi za kanda na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti ili kukabiliana na tishio la kudumu la utawala wa kibaguzi wa Kizayuni dhidi ya amani na uthabiti wa kikanda na wa dunia.