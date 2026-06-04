Waumini Wahimizwa Kuzidisha Ibada na Matendo ya Kheri katika Sikukuu ya Ghadir

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waislamu wa madhehebu ya Shia duniani kote wanajiandaa kuadhimisha Sikukuu ya Ghadir Khum, inayochukuliwa kuwa miongoni mwa sikukuu kubwa zaidi za Kiislamu. Siku hii inaadhimisha tukio la kutangazwa kwa uongozi na wilayat ya Imam Ali ibn Abi Talib (as) na Mtume Muhammad (saww) katika eneo la Ghadir Khum.

Kwa mujibu wa maelezo hayo, miongoni mwa amali zinazopendekezwa katika siku hii ni kuoga (ghuslu), kufunga, kuswali, kusoma dua mbalimbali kama Dua ya Nudba, kufanya ziara za kidini, kutoa sadaka, kuwalisha waumini na kuwapongeza wengine kwa neema ya wilaya. Waumini pia hutumia siku hii kuhuisha ahadi yao ya kushikamana na njia ya Uimamu na uongozi wa Ahlul-Bayt (a.s.), hususan wilaya ya Imam Ali ibn Abi Talib (as).

Sikukuu ya Ghadir huchukuliwa kuwa fursa muhimu ya kuimarisha maarifa ya dini, kukuza mshikamano wa kijamii na kuimarisha uhusiano wa kiroho miongoni mwa Waislamu. Katika siku hii, waumini huonyesha furaha na shukrani kwa neema ya uongozi wa Ahlul-Bayt (a.s.) kupitia ibada, dua na matendo ya kheri.