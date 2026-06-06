Mwanajeshi wa Zamani wa Jeshi la Marekani Atembelea Haram ya Bibi Fatima Ma'suma (a.s) Mjini Qum

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, mwanajeshi wa zamani wa kikosi cha wanamaji wa Marekani, Nicholas Ken O'Keefe, ametembelea mji wa Qum nchini Iran na kupata fursa ya kuhudhuria katika Haram Tukufu ya Bibi Fatima al-Ma'suma.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, O'Keefe, ambaye aliwahi kuwa mwanachama wa Jeshi la Wanamaji la Marekani, alifika katika Haram ya Bibi Maasuma (a.s) wakati wa ziara yake ya kidini na kitamaduni mjini Qum. Uwepo wake katika eneo hilo takatifu umevutia hisia za waumini na wageni waliokuwepo, huku picha za ziara hiyo zikisambazwa katika mitandao na vyombo mbalimbali vya habari.

Haram ya Bibi Fatima Maasuma (a.s) ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya kidini nchini Iran na hupokea mamilioni ya mahujaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali kila mwaka.