Abdel Bari Atwan: Iran ya Leo Siyo Venezuela; Washington na Tel Aviv Zimekosea Hesabu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Kiarabu, Abdel Bari Atwan, amesema kuwa viongozi wa Washington na Tel Aviv wamefanya makosa ya kimkakati katika namna wanavyoitathmini Iran na uwezo wake wa kukabiliana na shinikizo za nje.



Akizungumzia maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati, Atwan alisema kuwa Iran haioneshi hofu mbele ya vitisho vya maadui zake na imeendelea kuimarisha nafasi yake kupitia uvumilivu, uthabiti na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali.



Mchambuzi huyo alibainisha kuwa Iran imeweza mara kwa mara kuzima na kushindwa njama zilizolenga kuidhoofisha, akisisitiza kuwa hali ya Iran haiwezi kulinganishwa na mataifa mengine ambayo yamekabiliwa na shinikizo la nje kwa urahisi zaidi.



“Iran haiogopi mtu yeyote. Kupitia ustahimilivu wake, imekuwa ikizima njama za maadui zake, na haiwezi kuwekwa chini ya udhibiti kwa urahisi kama ilivyodhaniwa na baadhi ya wapangaji wa sera za nje,” alisema Atwan.



Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Iran, Marekani na utawala wa Kizayuni unaendelea kuwa moja ya masuala muhimu yanayojadiliwa katika siasa za kikanda na kimataifa.