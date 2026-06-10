Araghchi Azungumza na Mawaziri wa Uturuki na Saudi Arabia: Iran Ina Haki ya Kujibu Mashambulizi ya Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesisitiza kuwa Iran inahifadhi haki yake ya kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo yake.

Kauli hiyo ya Araghchi ilitolewa wakati wa mawasiliano mawili ya simu aliyopokea usiku wa kuamkia Jumatano kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, ambapo walijadili hali ya hivi karibuni ya kikanda kufuatia mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran.

Araghchi alilaani vikali kile alichokitaja kuwa ni uvunjaji wa mamlaka na mipaka ya Iran na Marekani, akisisitiza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vina haki halali na ya kujihami ya kujibu hatua hizo kwa namna inayofaa.

Aidha, mazungumzo hayo yalijikita katika tathmini ya hali ya usalama wa kikanda na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya mataifa husika.

Waziri huyo alisisitiza kuwa Iran inaendelea kushikilia msimamo wake wa kutetea mamlaka yake ya kitaifa na kwamba haitakubali uvunjaji wa mipaka yake chini ya mazingira yoyote.