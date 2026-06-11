Netanyahu Awataka Raia wa Lebanon Kuungana na Israel Dhidi ya Hezbollah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa wito kwa wananchi wa Lebanon kuchukua msimamo dhidi ya Hezbollah na kujiunga na kile alichokiita juhudi za kuleta mabadiliko katika nchi yao.



Netanyahu amedai kuwa Lebanon imekuwa “mateka” wa kundi la kijeshi la Hezbollah, akilituhumu kuwa linaathiri mustakabali wa nchi hiyo na kuizuia kufikia amani na maendeleo.



Ameongeza kuwa Israel haina vita na wananchi wa Lebanon, bali inalenga kile alichokiita shughuli za kijeshi za Hezbollah, akisisitiza kuwa Israel inataka amani na Lebanon.



Katika ujumbe wake, Netanyahu amedai kuwa endapo Hezbollah itaondolewa au kupunguzwa ushawishi wake, Lebanon itaweza kupata mazingira ya usalama, ustawi na fursa za kiuchumi.



Kauli hiyo imekuja katika kipindi cha mvutano unaoendelea katika mpaka wa Lebanon na Israel, huku hali ya usalama ikibaki tete katika eneo hilo.