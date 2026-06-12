Gharibabadi: Umoja wa Ardhi na Usalama wa Taifa la Iran Si Sehemu ya Propaganda za Kisiasa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema kuwa mamlaka ya Iran, umoja wa ardhi yake na usalama wa taifa haviwezi kuwa sehemu ya propaganda au mashinikizo ya kisiasa kutoka kwa mataifa ya nje.



Gharibabadi alitoa kauli hiyo siku ya Ijumaa akijibu taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya, zikiwemo Uingereza, Ujerumani, Austria na Ufaransa, pamoja na Australia na New Zealand, ambayo ilitoa madai dhidi ya Iran kuhusu kile ilichokiita shughuli za vitisho zinazohusishwa na taasisi za usalama za nchi hiyo.



Afisa huyo wa Iran alikosoa vikali taarifa hiyo, akisema kuwa madai yaliyotolewa dhidi ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) na taasisi nyingine za usalama wa Iran hayana msingi na ni sehemu ya kampeni ya kisiasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu.



Aidha, alisisitiza kuwa Iran haitaruhusu uhuru wake, umoja wa ardhi yake wala usalama wake wa kitaifa kutumiwa kama chombo cha propaganda au kufanywa sehemu ya makubaliano ya kisiasa yanayolenga kuishinikiza nchi hiyo.

