Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa: Adui Hana Njia Nyingine Isipokuwa Kukubali Kushindwa na Kusalimu Amri

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Makao Makuu ya Kijeshi ya Khatam al-Anbiyaa (as) yamesema kuwa wananchi wa Iran pamoja na vikosi vyao vya ulinzi vimedhihirisha kuwa adui hana njia nyingine isipokuwa kukubali kushindwa na kusalimu amri.

Katika taarifa iliyotolewa alfajiri ya Jumatatu, makao hayo yalisema kuwa taifa la Iran, linalojulikana kwa ustahimilivu wake, pamoja na wanajeshi wake, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na chini ya uongozi wa Amiri Jeshi Mkuu, limeweza kulazimisha matakwa yake dhidi ya Marekani na Israel.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa uthabiti wa wananchi wa Iran na uwezo wa vikosi vyao vya ulinzi umeonyesha wazi kwamba maadui hao hawana chaguo jingine isipokuwa kukiri kushindwa mbele ya taifa la Iran na vikosi vyake.

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (as) yameongeza kuwa ushindi huo unaonesha nguvu ya mshikamano wa wananchi na vikosi vya ulinzi katika kulinda mamlaka na usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.