Obama Akiri: Vita na Iran Vimeigharimu Marekani Mabilioni na Kuifanya Iwe Katika Hali Mbaya Zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amekiri kuwa hali ya Marekani imezidi kuwa mbaya baada ya kuingia katika vita na Iran, akisema kuwa taifa hilo lilitumia mabilioni ya dola, liliweka shinikizo kubwa kwa jeshi lake na kupoteza maisha ya watu wengi bila kupata matokeo yaliyotarajiwa.

Obama amesema kuwa baada ya gharama kubwa na muda mrefu wa vita hivyo, Marekani inaonekana kurejea katika hali iliyofanana na ilivyokuwa kabla ya kuanza kwa mgogoro huo, lakini katika mazingira yaliyo mabaya zaidi kuliko awali.

Kauli hiyo imechukuliwa kama tathmini ya nyuma ya athari za sera za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati.

Dondoo: Obama akikiri kuwa vita na Iran viligharimu Marekani mabilioni ya dola na maisha ya watu wengi bila mafanikio, huku hali ya nchi ikizidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita.