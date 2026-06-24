Wapinzani wa Serikali ya Iran Wakosolewa kwa Kushindwa; Wachambuzi Wasema Hawana Ushawishi wa Kijamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– kauli mbalimbali kutoka kwa wanahabari na wanasiasa wa Iran zimeeleza kuwa makundi ya upinzani wa nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamekabiliwa na kushindwa kwa kiwango kikubwa na kupoteza ushawishi wake wa kisiasa na kijamii.

Mohammad Manzarpour, aliyewahi kuwa mhariri wa BBC Persian, amesema kuwa upinzani wa Iran kwa sasa umegeuka kuwa mkondo usio na ajenda na usio na uwezo wa kuathiri hali ya ndani ya nchi. Kwa mujibu wake, hata Marekani na Israel zimefikia hitimisho kwamba makundi hayo hayana uungwaji mkono wa wananchi wala uwezo wa kuleta mabadiliko ndani ya Iran.

Kwa upande wake, Dariush Homayoun Taqizadeh, aliyewahi kuwa mkuu wa ofisi ya Farah Pahlavi, amesema kuwa Donald Trump haioni upinzani wa Iran kuwa nguvu yenye athari yoyote, akidai kwamba viongozi wa upinzani wanajali zaidi maslahi yao binafsi.

Naye mwanaharakati wa kisiasa Taghi Rahmani amesema kuwa kuanzia kwa Shapour Bakhtiar hadi Massoud Rajavi na Reza Pahlavi, wote walikuwa na lengo moja la kuiondoa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini hakuna hata mmoja wao aliyefanikiwa kutimiza azma hiyo.

Kauli hizi zimeibua mjadala mpya kuhusu nafasi na mustakabali wa makundi ya upinzani wa Iran, huku wachambuzi wengi wakisisitiza kuwa yameendelea kukosa uungwaji mkono wa kutosha ndani ya nchi na kushindwa kufikia malengo yao ya kisiasa.