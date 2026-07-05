Panahian: Iran Itasimama Imara Kulipiza Kisasi cha Kiongozi Shahidi Sayyid Ali Khamenei

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwanazuoni wa Kiislamu wa Iran, Alireza Panahian, amesema kuwa Iran iko tayari kubeba gharama kubwa katika msimamo wake wa kutaka kulipiza kisasi cha kuuawa kwa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ali Khamenei.

Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi ya kiongozi huyo, Panahian alisema kuwa Iran iko tayari kujitolea kwa maslahi yake ya kitaifa ikiwa hilo litahitajika ili kufanikisha lengo la kulipiza kisasi.

Aliongeza kuwa, kwa mtazamo wake, kisasi hicho ni wajibu ambao hautaachwa, akisisitiza kwamba wako tayari kutoa kila walicho nacho lakini wataendelea kushikilia azma ya kulipiza kisasi kwa kiongozi wao shahidi.

Kauli hizo zilitolewa wakati wa hafla ya mazishi ya Ayatullah Sayyid Ali Khamenei na zimeripotiwa na vyombo vya habari vya Iran.