Kamanda Mkuu wa IRGC: Mazishi ya Kihistoria Iran na Iraq Yamehuisha Ahadi kwa Njia ya Kiongozi Shahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) amesema kuwa mazishi makubwa yaliyofanyika nchini Iran na Iraq kwa ajili ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, yamekuwa tukio la kihistoria lililoonyesha upya uaminifu wa wananchi kwa njia na misingi ya kiongozi huyo.

Kamanda huyo alieleza kuwa mahudhurio makubwa ya wananchi katika hafla za kumuaga kiongozi huyo yalikuwa ni upyaisho wa ahadi na utiifu kwa malengo ya Umma wa Kiislamu, huku yakidhihirisha umoja na mshikamano wa Waislamu ambao kwa muda mrefu wamesimama pamoja chini ya bendera ya Imam Hussein (as), wakikabiliana na changamoto kwa uthabiti.

Katika taarifa yake ya kuwashukuru wananchi wa Iran na wote walioshiriki katika maandalizi ya mazishi hayo, Kamanda Mkuu wa IRGC alisema kuwa tukio hilo la kuhudhuriwa na makumi ya mamilioni ya watu kutoka Iran na Iraq halijawahi kushuhudiwa katika historia.

Aidha, alisisitiza kuwa mazishi hayo yameonyesha kwa mara nyingine kiwango kikubwa cha mapenzi, mshikamano na uhusiano wa karibu kati ya wananchi na uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu, hali ambayo imevutia hisia za ulimwengu mzima.