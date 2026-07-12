Iran yatangaza kufungwa kwa muda kwa Mlango wa Bahari wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limetangaza kufungwa kwa muda kwa Mlango wa Bahari wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uamuzi huo umechukuliwa kufuatia tukio lililohusisha meli ambayo, kwa mujibu wa IRGC, ilitumia njia isiyoidhinishwa na kupuuza maonyo yaliyotolewa na vikosi vya ulinzi vya Iran.

IRGC imeeleza kuwa meli hiyo ilisimamishwa baada ya kutolewa kwa risasi za onyo, huku ikidai kuwa ilihatarisha usalama wa baharini kwa kuzima mifumo yake ya utambuzi. Aidha, jeshi hilo limesema kuwa kwa sasa hakuna chombo kitakachoruhusiwa kupita katika njia hiyo ya kimkakati hadi itakapotolewa taarifa mpya.

Mlango wa Bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, ambapo sehemu kubwa ya biashara ya nishati duniani hupitia katika njia hiyo. Kutokana na umuhimu wake, hatua yoyote ya kuufunga inaweza kuwa na athari kwa biashara ya kimataifa, usafirishaji wa nishati na mwenendo wa masoko ya mafuta duniani.

Tangazo hilo linakuja wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi ukiendelea kuongezeka, jambo linalozua wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa baharini na utulivu wa eneo hilo.