Zaidi ya Raia 30 Wauawa Kufuatia Mashambulizi Kusini mwa Iran, Serikali Yalaani Vikali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imejadili katika kikao chake cha leo hali ya mikoa ya kusini iliyokumbwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya adui, huku ikisisitiza kuwa huduma muhimu kwa wananchi zinaendelea kutolewa bila kusitishwa.

Ripoti iliyowasilishwa katika kikao hicho ilieleza maendeleo ya hali katika mikoa iliyoathirika pamoja na hatua zinazochukuliwa za utoaji wa huduma, misaada ya dharura na kukidhi mahitaji ya wananchi.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alilaani mashambulizi hayo, akisisitiza kuwa taasisi zote za serikali zimeelekezwa kuhamasisha uwezo wake ili kuwasaidia wananchi wa maeneo yaliyoathirika na kuhakikisha huduma zinaendelea kama kawaida.

Kwa upande wake, msemaji wa serikali, Fatemeh Mohajerani, alilaani mashambulizi hayo dhidi ya maeneo ya kusini mwa nchi na kusema kuwa zaidi ya raia 30 wameuawa. Alisema vitendo hivyo vinakwenda kinyume na misingi ya ubinadamu na sheria za kimataifa zinazotambuliwa, akiongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inalaani vikali mashambulizi hayo.