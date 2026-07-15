Balozi Mdogo wa Iraq nchini Iran: Kuuawa Shahidi kwa Ayatullah Khamenei ni Msiba Unaouhuzunisha Ulimwengu wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Balozi Mdogo wa Jamhuri ya Iraq nchini Iran, Athir Al-Abadi, amesema kuwa kuuawa shahidi kwa Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei ni msiba unaougusa Umma mzima wa Kiislamu kutokana na nafasi yake katika kuitumikia dini ya Uislamu na kutetea maadili, misingi na haki.

Akizungumza katika hafla ya kumbukumbu ya kiongozi huyo iliyofanyika katika Husainiya ya Wakarbalai mjini Tehran, Al-Abadi alisema kuwa Ayatullah Khamenei alijitolea maisha yake katika kueneza elimu, kuimarisha subira, imani na kusimama imara mbele ya changamoto.

Aliongeza kuwa kifo chake si hasara kwa wafuasi wake pekee, bali ni pigo kwa Umma wote wa Kiislamu kwa kuwa alikuwa taa ya uongofu na mbeba ujumbe wa haki.

Aidha, Al-Abadi alisema kuwa mafundisho ya Ahlul-Bayt (AS) yanaonyesha kwamba ukubwa wa viongozi haupimwi kwa urefu wa maisha yao, bali kwa athari wanazoacha katika jamii kupitia maadili, kujitolea na huduma kwa watu.

Pia alisisitiza kuwa tukio hilo linapaswa kuwa fursa ya kuimarisha umoja wa Waislamu, mshikamano na kushikamana na maadili yanayowaunganisha waumini. Alieleza kuwa nguvu ya Umma wa Kiislamu ipo katika umoja wake, maadili ya Ahlul-Bayt (AS) na uvumilivu wake mbele ya changamoto.

Kwa niaba yake na Ubalozi wa Iraq nchini Iran, Al-Abadi alitoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu, wapenzi wake na waumini wote, huku akiomba Mwenyezi Mungu amrehemu na awape subira waliofiwa.

Alihitimisha kwa kusisitiza umuhimu wa kuendeleza uhusiano wa kindugu kati ya Iraq na Iran, akieleza kuwa uhusiano wa kidini, kihistoria na kitamaduni kati ya mataifa hayo mawili ni hazina muhimu inayopaswa kulindwa kupitia kuheshimiana na kuimarisha ushirikiano kwa manufaa ya wananchi wa nchi zote mbili.