Waziri wa Ulinzi wa Iran: Ubunifu wa Iran umebadilisha mizani ya uwanja wa vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Ulinzi na Msaada kwa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ben al-Ridha, amesema kuwa ubunifu wa Iran katika teknolojia za ulinzi umebadilisha mizani ya uwanja wa vita, licha ya adui kutumia teknolojia za hali ya juu zaidi duniani.

Brigedia Jenerali Ben al-Ridha amesema kuwa katika vita vya hivi karibuni, adui aliingia katika uwanja wa mapambano akiwa ametumia teknolojia bora na za kisasa zaidi duniani.

Hata hivyo, amesema kuwa ubunifu wa Iran uliweza kubadilisha mahesabu na mizani ya uwanja wa vita, na kuonesha uwezo wa nchi hiyo wa kutumia ubunifu wa ndani katika kukabiliana na teknolojia za kisasa za adui.

Waziri huyo amesema kuwa kadiri teknolojia za adui zilivyozidi kuwa tata na za kisasa, ndivyo uwezo wa ndani wa Iran ulivyoendelea kuimarika sambamba na changamoto hizo.

Ameongeza kuwa uwanja wa vita wenyewe umegeuka kuwa jukwaa la kuendeleza teknolojia za ulinzi za Iran na kuzipandisha katika viwango vya juu zaidi vya maendeleo na ubunifu.

Kwa mujibu wa Waziri huyo, uzoefu wa vita vya hivi karibuni umeonesha kuwa maendeleo ya kiteknolojia, ubunifu wa ndani na uwezo wa kutegemea nguvu za kitaifa ni miongoni mwa mambo muhimu yanayoweza kubadilisha mizani ya uwanja wa vita na kuimarisha uwezo wa ulinzi wa nchi.