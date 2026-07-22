Iran Itajibu Shambulio Lolote la Marekani Dhidi ya Miundombinu Yake kwa Kulenga Miundombinu ya Kimkakati Yenye Maslahi ya Marekani Katika Eneo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Shirika la Habari la Tasnim, likinukuu chanzo cha kijeshi cha Iran, limeripoti kuwa iwapo Marekani italenga daraja lolote au kituo cha umeme nchini Iran, Iran itajibu kwa kulenga miundombinu na madaraja katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati ambayo Marekani ina maslahi ndani yake.

Chanzo hicho cha kijeshi cha Iran kimesema kuwa Marekani inapaswa kuwa tayari imetambua katika kipindi cha siku 10 zilizopita kwamba Iran ina uwezo wa kulenga eneo lolote ambalo itaamua kulishambulia.

“Wamarekani walipaswa kuwa tayari wamejiridhisha katika siku 10 zilizopita kwamba Iran ina uwezo wa kulenga eneo lolote ambalo itaamua kulilenga,” chanzo hicho kimesema.

Chanzo hicho kimeongeza kuwa uwezo wa Iran wa kulenga maeneo mbalimbali umeonekana wazi katika siku za hivi karibuni, na kwamba hatua yoyote ya kulenga miundombinu muhimu ya Iran itakabiliwa na jibu linalolenga miundombinu ya kimkakati katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa maeneo yanayoweza kulengwa katika majibu hayo ni madaraja, miundombinu ya nishati na vituo vingine vya kimkakati ambavyo Marekani ina maslahi ndani yake.

Kauli hiyo inatolewa huku mvutano wa kijeshi katika eneo ukiendelea kuongezeka, ambapo Iran inaendelea kusisitiza kuwa ina uwezo wa kukabiliana na mashambulizi yoyote dhidi ya mamlaka yake, usalama wake wa kitaifa na miundombinu yake muhimu.