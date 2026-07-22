Vitisho na Mashambulizi ya Marekani Dhidi ya Vituo vya Nyuklia vya Amani vya Iran ni Ushahidi wa Uadui wa Kina Dhidi ya Sayansi na Maendeleo ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kuwa mashambulizi na vitisho vinavyorudiwa vya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Iran ni ushahidi wa wazi wa uadui wa kina wa Marekani dhidi ya sayansi, maarifa na maendeleo ya Iran.

Baghaei amesema kuwa Iran ilitangaza shughuli zake za nyuklia kwa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA) kwa kuzingatia majukumu yake chini ya makubaliano ya ulinzi na ukaguzi.

Ameeleza kuwa msisitizo wa Marekani juu ya Mlima Kalang, ambako hakuna shughuli zozote za nyuklia, si chochote zaidi ya kisingizio cha kuleta uharibifu na maangamizi.

Msemaji huyo amehoji kuhusu nafasi ya Mkurugenzi Mkuu wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki, ambaye pia ni mgombea wa nafasi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, akisema: “Yuko wapi mbele ya mashambulizi haya?”

Baghaei amesisitiza kuwa wananchi wa Iran wanasimama kwa nguvu zao zote dhidi ya chuki ya Marekani na dhidi ya mashambulizi yoyote yanayolenga kulikiuka mamlaka ya Iran na usalama wake wa kitaifa.