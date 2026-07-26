Irani na Umoja wa Ulaya wajadili maendeleo ya kikanda katika mazungumzo ya simu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Mkuu wa Sera za Kigeni wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, ambapo walijadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa.



Katika mazungumzo hayo, Waziri Araghchi amelaani kwa nguvu na kwa ukali shambulio la kijeshi lililofanywa na utawala wa Ukraine dhidi ya meli ya kibiashara inayomilikiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Bahari ya Caspian.



Araghchi ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya tukio hilo, ikiwa ni pamoja na kuwawajibisha waliohusika na kitendo hicho cha uhalifu pamoja na wanaowaunga mkono.



Aidha, pande hizo mbili zimesisitiza umuhimu wa kuchukua mipango na hatua za kidiplomasia kwa ajili ya kudhibiti mivutano, hasa kwa kuzingatia maendeleo yanayoendelea katika Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz, kufuatia majibu ya Majeshi ya Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Mazungumzo hayo yanafanyika katika kipindi ambacho mvutano wa kikanda umeendelea kuongezeka, huku Iran na Umoja wa Ulaya wakisisitiza umuhimu wa kutumia njia za kidiplomasia katika kushughulikia mivutano na changamoto za usalama katika eneo hilo.