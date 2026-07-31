Tone kutoka Nahj al-Balagha (47): Mcha Mungu Hatoki Katika Njia ya Haki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika siku ya kwanza ya mwaka uliopita, wakati wa kukutana na maelfu ya watu kutoka makundi mbalimbali ya jamii, alieleza kushindwa kwa maadui katika jitihada zao za kuwatenganisha watu na mambo ya kiroho. Alisema kuwa siku za mwanzo za mwaka huo zilihusishwa na Amir al-Mu’minin Ali (a.s.), ambaye ni kilele cha juu cha uadilifu, uchamungu na msamaha. Alisisitiza kwamba watu wa Iran na mataifa ya Kiislamu wanapaswa kurejea katika Nahj al-Balagha ili kunufaika na mafundisho ya Imam Ali (a.s.) kama mwanadamu bora zaidi baada ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.), na akawataka wanaharakati wa uwanja wa utamaduni kuipa umuhimu maalumu kusoma na kufundisha kitabu hiki kikubwa.

Mapendekezo ya Shahidi Ayatullah Khamenei kuhusu kuzingatia na kutumia zaidi Nahj al-Balagha yametolewa katika kipindi ambacho Iran, ulimwengu wa Kiislamu, hususan jamii za wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s.), zinapitia mazingira nyeti na muhimu.

Kwa kuzingatia msisitizo huo, Shirika la Habari la ABNA mwaka huu limeweka juhudi maalumu katika kuchapisha mafundisho ya Nahj al-Balagha. Kwa msingi huo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Namazi, mwalimu wa Hawza na mtafiti wa Nahj al-Balagha, anaeleza nafasi na maarifa ya Nahj al-Balagha katika mfululizo wa video mbalimbali.

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Tunamuomba msaada Wake.

Tunaendelea kusikiliza sehemu ya Hotuba ya Wacha Mungu (Khutba ya Muttaqin).

«لَا یَحِیفُ عَلَی مَنْ یُبْغِضُ»

Hamdhalimii yule anayemchukia. Yeye si mtu wa dhuluma.

«وَ لَا یَأْثَمُ فِیمَنْ یُحِبُّ»

Na hata kama anampenda mtu fulani, hafanyi dhambi katika uhusiano wake naye; maana yake ni kwamba mapenzi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yanatawala juu ya mapenzi mengine yote.

Katika sentensi iliyotangulia pia alisema kwamba hata akiwa na chuki au kutoridhika na mtu, hamdhulumu.

«یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ یُشْهَدَ عَلَیْهِ»

Hii pia ni sifa kubwa sana. Kabla watu hawajatoa ushahidi dhidi yake, yeye mwenyewe hukiri na kusema ukweli ulivyo.

«لَا یُضِیعُ مَا اسْتُحْفِظَ»

Kitu chochote anachokabidhiwa hakipotezi.

Enyi wapendwa, ni vitu gani ambavyo tumeaminiwa? Tumepewa uwepo wetu, ukweli wetu, roho zetu, umri wetu na Qur’ani Tukufu ili tuifanyie kazi. Hata riwaya hizi tunazosoma zote ni amana. Hata wakati wa kuswali...

Amir al-Mu’minin Ali (a.s.) katika Khutba ya 199 anasema: sasa ni wakati wa kutekeleza amana; na amana hiyo ni ibada na utumwa kwa Mwenyezi Mungu.

«وَ لَا یَنْسَی مَا ذُکِّرَ»

Akikumbushwa jambo halisahau. Leo tumekumbushwa mengi kutoka Nahj al-Balagha; hatupaswi kusikiliza tu na kusema ilikuwa sauti iliyosikika, bali tunapaswa kuyatekeleza.

«وَ لَا یُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ»

Hawaudhi watu kwa kuwapa majina mabaya wala kuwatusi kwa lakabu.

«وَ لَا یُضَارُّ بِالْجَارِ»

Hamsababishii madhara jirani yake.

«وَ لَا یَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ»

Mtu akipatwa na msiba hamdhihaki wala kumshangilia kwa shida yake. Kwa sababu siku moja huenda msiba huo ukampata yeye mwenyewe.

«وَ لَا یَدْخُلُ فِی الْبَاطِلِ»

Hajiingizi kabisa katika batili.

«وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ»

Wala hatoki katika njia ya haki.

Sijui kama baadhi ya watu watasema: "Zama zimebadilika, haya ni maneno ya zamani." Sivyo hivyo. «لَا یَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ» — haki iko wapi? Kila mtu anaitafuta haki, na haki iko pamoja na Amir al-Mu’minin Ali (a.s.). Haya tunayoyasoma ni maneno ya Amir al-Mu’minin (a.s.), hatupaswi kwenda kwingine.

«إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّهُ صَمْتُهُ»

Akiwa kimya, ukimya wake haumhuzunishi. Baadhi ya watu hufurahi sana wanapozungumza. Hiyo ni starehe ya nafsi. Watu wa dunia hupenda kuzungumza. Lakini Imam anasema: ikiwa mtu mchamungu yuko kimya, hahuzuniki kwa sababu hiyo.

«وَ إِنْ ضَحِکَ لَمْ یَعْلُ صَوْتُهُ»

Na akicheka, hakiinui sauti yake. Hata kicheko kinapaswa kuwa cha muumini.

«وَ إِنْ بُغِیَ عَلَیْهِ صَبَرَ حَتَّی یَکُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی یَنْتَقِمُ لَهُ»

Akidhulumiwa, huvumilia mpaka Mwenyezi Mungu awe ndiye anayemlipizia kisasi. Si kwamba anakimbilia kulipiza kisasi au kudai haki yake kwa haraka.

Ndiyo, wakati wake ukifika, ni lazima kukabiliana na wenye kiburi; kama ilivyoelezwa katika Barua ya 31 ya Nahj al-Balagha.

«نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ»

Nafsi yake iko katika taabu kutokana na yeye mwenyewe. Tulisema kwamba anataka kuilea nafsi yake. Hatimizi kila matamanio yake.

«وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ»

Watu wako katika raha kutokana naye.

«أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ»

Ameitia nafsi yake katika shida kwa ajili ya Akhera yake.

«وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ»

Lakini amewaweka wengine katika amani kutokana naye, kiasi kwamba hawapati madhara yoyote kutoka kwake.

«بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ»

Iwapo anajitenga na mtu, sababu yake ni kuhifadhi usafi wake na kuzingatia zuhdi. Zuhdi maana yake ni kutokuwa na tamaa ya kitu kisicho Mwenyezi Mungu.

«وَ دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَ رَحْمَةٌ»

Na akimsogelea mtu, ni kwa sababu ya upole wa tabia na rehema iliyo ndani yake, si kwa malengo ya kidunia au sifa mbaya.

Maana yake inaelezwa katika sentensi inayofuata:

«لَیْسَ تَبَاعُدُهُ بِکِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ»

Akijitenga na mtu si kwa sababu ya kiburi au kujiona mkubwa.

«وَ لَا دُنُوُّهُ بِمَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ»

Na akimsogelea mtu si kwa hila au udanganyifu. Hivi ndivyo watu wa dunia wanavyofanya.

Baada ya Amir al-Mu’minin (a.s.) kumaliza maelezo yake:

«فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً کَانَتْ نَفْسُهُ فِیهَا»

Hammam alipiga ukelele mkubwa na akafariki dunia.

Amir al-Mu’minin (a.s.) akasema:

«أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ کُنْتُ أَخَافُهَا عَلَیْهِ»

Wallahi, nilikuwa nikiogopa jambo hili litamtokea.

Imam mwanzoni hakutaka kusema maelezo hayo, lakini Hammam alisisitiza.

Kisha akasema:

«أَ هَکَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا»

Hivi ndivyo mawaidha yenye kufikisha ujumbe yanavyowafanya watu wake.

Mtu mmoja akamuuliza:

«فَمَا بَالُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟»

Kwa nini wewe haujawa hivyo, ewe Amir al-Mu’minin?

Imam akamjibu:

«وَیْحَکَ»

Ole wako!

«إِنَّ لِکُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا یَعْدُوهُ»

Kila mtu ana muda wake wa kifo ambao hauwezi kuvukwa.

«وَ سَبَباً لَا یَتَجَاوَزُهُ»

Na ana sababu ya kufariki ambayo haiwezi kupitwa.

«فَمَهْلًا»

Subiri.

«لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا»

Usirudie kusema maneno kama haya.

Kwa nini? Kwa sababu:

«فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّیْطَانُ عَلَی لِسَانِک‏»

Hakika Shetani ndiye aliyepuliza maneno hayo kwenye ulimi wako.

Maana yake: Usinilinganishe mimi Amir al-Mu’minin (a.s.) na mtu mwingine.

Wassalaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.