Ripoti ya Bunge la Marekani Yazua Mjadala kwa Kuiita Ceuta "Ardhi ya Morocco Inayokaliwa Kimabavu" na Kuunga Mkono Msimamo wa Rubio

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari, Kamati ya Bunge la Marekani ilitoa ripoti mwezi Aprili iliyorejelea mji wa Ceuta kama "ardhi ya Morocco inayokaliwa," jambo ambalo limezua mjadala mkubwa kuhusu hadhi ya maeneo ya Ceuta na Melilla yanayosimamiwa na Hispania.



Ripoti hiyo pia ilieleza kuunga mkono juhudi za Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, kuhusu suala la hadhi ya Ceuta. Kauli hiyo imefasiriwa na baadhi ya wachambuzi kuwa ni ishara ya kuongezeka kwa uungaji mkono wa baadhi ya viongozi wa Marekani kwa msimamo wa Morocco kuhusu maeneo hayo.



Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaeleza kuwa hatua hiyo imekuja wakati kukiwa na tofauti za kisiasa kati ya Marekani na baadhi ya serikali za Ulaya, hususan kuhusu msimamo wao dhidi ya sera za Israel. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi la Marekani lililotangaza mabadiliko ya sera ya Washington kuhusu mamlaka ya Ceuta na Melilla.



Ceuta na Melilla ni miji inayosimamiwa na Hispania iliyoko pwani ya kaskazini mwa Afrika. Morocco imekuwa ikidai kuwa maeneo hayo ni sehemu ya ardhi yake, wakati Hispania inasisitiza kuwa ni sehemu kamili ya himaya yake.