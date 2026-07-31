NBC: Trump Aripotiwa Kukerwa na Tofauti za Maoni Miongoni mwa Maafisa wa Marekani Kuhusu Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mtandao wa habari wa NBC umeripoti kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, alionesha kutoridhishwa katika kikao cha hivi karibuni na baadhi ya maafisa waandamizi wa usalama wa taifa kutokana na kile alichokitaja kuwa ukosefu wa maendeleo katika juhudi za kumaliza mzozo unaohusisha Iran pamoja na kuwepo kwa tofauti za maoni kuhusu mkakati wa utawala wake.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mjadala ndani ya utawala wa Marekani umeonyesha mgawanyiko wa mitazamo kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Baadhi ya maafisa wanapendekeza kuendelea kwa operesheni za kijeshi, wakiamini kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo dhidi ya Iran.

Hata hivyo, maafisa wengine wameonya kuwa kuendeleza mashambulizi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha kupungua kwa akiba ya silaha za Marekani, hususan makombora ya kujihami na silaha nyingine za kimkakati, jambo ambalo linaweza kuongeza changamoto za kiusalama na kuifanya hali kuwa ngumu zaidi.

Ripoti ya NBC inaashiria kuwa tofauti hizi za maoni zinaonyesha mjadala unaoendelea ndani ya utawala wa Marekani kuhusu njia bora ya kushughulikia mzozo unaohusisha Iran, huku viongozi wa kisiasa na wa kijeshi wakiendelea kutathmini athari za kila chaguo katika usalama wa taifa na utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati.