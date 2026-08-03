Araghchi Azungumza na Mawaziri wa Saudi Arabia na Pakistan Kuhusu Kuimarisha Usalama wa Asia Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, pamoja na Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, ambapo walijadili juhudi na mipango ya kidiplomasia inayolenga kuhifadhi na kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la Asia Magharibi, huku wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kutumia suluhu za kisiasa katika kushughulikia changamoto za usalama.