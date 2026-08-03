Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, pamoja na Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, ambapo walijadili juhudi na mipango ya kidiplomasia inayolenga kuhifadhi na kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la Asia Magharibi, huku wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kutumia suluhu za kisiasa katika kushughulikia changamoto za usalama.
Araghchi Azungumza na Mawaziri wa Saudi Arabia na Pakistan Kuhusu Kuimarisha Usalama wa Asia Magharibi
3 Agosti 2026 - 14:05
Msimbo wa Habari: 1848186
Iran, Saudi Arabia na Pakistan zimesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kutumia njia za kidiplomasia pamoja na suluhu za kisiasa ili kudumisha usalama na utulivu katika eneo la Asia Magharibi.
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