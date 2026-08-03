Mwandishi wa Marekani: Trump Hana Ujasiri wa Kuanzisha Vita Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwandishi na mwanahabari wa Marekani, Ethan Levins, amemkosoa Rais Donald Trump kwa kauli zake kuhusu Iran, akisema kuwa rais huyo hana ujasiri wa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Levins amesema kuwa licha ya Trump kuendelea kutoa matamshi ya vitisho dhidi ya Iran, hana uwezo wa kisiasa wala wa kijeshi wa kuanzisha vita vipya. Kwa maoni yake, kauli hizo zinalenga zaidi kuonyesha msimamo unaoipendeza Israel kuliko kuashiria mpango wa kweli wa kijeshi.

Aidha, mwanahabari huyo alinukuliwa akisema: "Trump hana ujasiri wa kuanzisha shambulio dhidi ya Iran, lakini anaendelea kutoa vitisho ili kuiridhisha Israel; jambo hilo kwa kweli ni la aibu."

Kauli hizi zinakuja wakati mjadala kuhusu sera za Marekani dhidi ya Iran ukiendelea kushika kasi, huku wachambuzi mbalimbali wakitofautiana kuhusu uwezekano wa Washington kuchukua hatua za kijeshi au kuendelea na njia za kidiplomasia.