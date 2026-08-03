Reuters: Benki ya Capital One Yafunga Akaunti za Shirika la Trump kutokana na Uchunguzi wa Utakatishaji Fedha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Benki ya Capital One imefunga akaunti za benki zinazohusishwa na Shirika la Trump kufuatia uchunguzi uliolenga utekelezaji wa sheria za kupambana na utakatishaji fedha.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, benki hiyo ilieleza kuwa uamuzi wa kufunga akaunti hizo ulifanywa baada ya tathmini za ndani zinazohusiana na kanuni za kifedha na hatua za kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa fedha.

Ripoti hiyo imeeleza kuwa hii ni mara ya kwanza kwa taasisi ya kifedha kutangaza rasmi kuwa wasiwasi kuhusu masuala ya utakatishaji fedha umehusika katika uamuzi unaohusu biashara za familia ya Rais wa Marekani, Donald Trump.

Tukio hili limezua mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa taasisi za kifedha na umuhimu wa kuzingatia sheria za kimataifa za kifedha bila kujali hadhi ya kisiasa ya wahusika.