Kikao cha 10 cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kati ya Iran na Pakistan chaanza Islamabad

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kikao cha 10 cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Pakistan kimeanza rasmi leo Jumanne mjini Islamabad, Pakistan, kwa ushiriki wa ujumbe wa ngazi ya juu kutoka mataifa hayo mawili.



Ujumbe wa Iran unaongozwa na Waziri wa Viwanda, Migodi na Biashara, Mohammad Atabak, huku upande wa Pakistan ukiongozwa na Waziri wa Biashara, Jam Kamal Khan.



Kwa mujibu wa mwandishi wa Shirika la Habari la IRNA, hafla ya ufunguzi wa kikao hicho imefanyika katika Hoteli ya Serena mjini Islamabad na ilianza kwa kupigwa kwa nyimbo za taifa za Iran na Pakistan, kabla ya viongozi hao kuanza majadiliano rasmi.



Kikao hicho kinatarajiwa kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kuongeza kiwango cha biashara kati ya Iran na Pakistan, kuondoa vikwazo vinavyoathiri biashara ya pande mbili, pamoja na kuboresha miundombinu ya mipakani na huduma za forodha.



Mkutano huo ni sehemu ya juhudi za mataifa hayo mawili za kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kutekeleza makubaliano ya viongozi wa Iran na Pakistan ya kuongeza kiwango cha biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili.