Wanafunzi wa Vyuo Vikuu Washiriki Maandamano ya Arubaini mjini Tehran Wakipeperusha Bendera Nyekundu na Picha za Mashahidi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini Iran wamejitokeza kwa wingi kushiriki maandamano ya kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as) yaliyofanyika katika mji mkuu wa Tehran.

Katika maandamano hayo, wanafunzi walionekana wakipeperusha bendera nyekundu zinazoashiria kuendelea kwa ujumbe wa Karbala na kudai haki dhidi ya dhulma. Pia walibeba picha za viongozi na mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu waliouawa shahidi, wakionesha heshima na uaminifu wao kwa njia ya kujitolea na kujitoa mhanga kwa ajili ya dini na taifa.

Washiriki walisisitiza kuwa Arubaini si tukio la maombolezo pekee, bali ni shule ya maadili, uadilifu, mshikamano na kupinga dhulma. Walieleza kuwa ushiriki wa vijana, hususan wanafunzi wa vyuo vikuu, unaonesha kuendelea kwa mwamko wa kizazi kipya katika kulinda misingi ya haki na uhuru iliyofundishwa na Imam Hussein (as).

Maandamano hayo yalifanyika katika mazingira ya utulivu na ibada, yakihusisha makundi mbalimbali ya wananchi, huku washiriki wakitoa salamu na heshima kwa mashahidi na kusisitiza kuwa njia ya Karbala itaendelea kuwa chanzo cha hamasa kwa Waislamu na wapenda haki duniani kote.