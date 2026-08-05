Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran: Makubaliano na Oman Hayamaanishi Kufunguliwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Kazem Gharibabadi, amesema kuwa makubaliano mapya yaliyofikiwa kati ya Iran na Oman kuhusu Mlango-Bahari wa Hormuz hayapaswi kutafsiriwa kuwa njia hiyo imefunguliwa kikamilifu.



Gharibabadi alieleza kuwa kufunguliwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz kunahitaji kutimizwa kwa masharti maalumu ya kiusalama na kiufundi. Alisisitiza kuwa makubaliano yoyote kuhusu Hormuz yanapaswa kufanywa kati ya Iran na Oman pekee, huku akieleza kuwa Tehran haitakubali uingiliaji wa nchi nyingine katika suala hilo.



Kwa mujibu wa Naibu Waziri huyo, utekelezaji wa makubaliano hayo mapya utasababisha kufungwa kwa njia za muda zilizokuwa zikitumika katika eneo la Hormuz. Aliongeza kuwa sehemu kubwa ya njia za kuingia na kutoka kwa meli zitapitia ndani ya maji ya eneo la Iran.



Aidha, Gharibabadi alisema kuwa mazungumzo yaliyohusu makubaliano hayo yamefanyika kati ya Iran na Oman pekee, na kwamba hakukuwa na mazungumzo yoyote kati ya Iran na Marekani katika kipindi hicho.



Akizungumzia hali ya usalama katika eneo hilo, alisema kuwa kuanza kwa mivutano ya hivi karibuni kulichochewa na kuingilia kati kwa Marekani katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Alidai kuwa siku nne hadi tano baada ya kuanza kwa mivutano hiyo, Marekani ilituma ujumbe ikiomba kufanyika mazungumzo kwa ajili ya kutafuta suluhisho la masuala yaliyokuwa yameibuka.



Gharibabadi pia alithibitisha kuwa Iran imepokea mwaliko kutoka Pakistan kwa Waziri wa Mambo ya Nje na Spika wa Bunge kutembelea nchi hiyo, ingawa alisema ratiba ya ziara hiyo bado haijakamilishwa.