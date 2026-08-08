Uturuki na Pakistan zaingia makubaliano ya ulinzi na Saudi Arabia: Shambulio dhidi ya mmoja litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan zimetia saini makubaliano ya pamoja ya ulinzi, katika hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya nchi hizo tatu.

Kwa mujibu wa makubaliano hayo, shambulio lolote la kijeshi dhidi ya moja ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote, huku nchi wanachama zikiahidi kushirikiana katika kukabiliana na vitisho vya kijeshi vinavyoweza kulenga usalama na mamlaka ya nchi yoyote kati yao.

Makubaliano hayo, yanayohusishwa na Mkataba wa Makka, yamekuja wakati kukiwa na changamoto za kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan kutokana na mzozo unaoendelea nchini Yemen na mvutano mpana wa kikanda.

Kwa msingi huo, ushirikiano wa Uturuki na Pakistan na Saudi Arabia unaweza kuipa Riyadh uungwaji mkono zaidi wa kijeshi na kiusalama endapo itakabiliwa na tishio la kijeshi. Hata hivyo, makubaliano hayo hayaelezi moja kwa moja kwamba Türkiye na Pakistan zitatuma vikosi nchini Yemen; utekelezaji wa ahadi za ulinzi utategemea mazingira na maamuzi ya nchi hizo.

Hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa uratibu wa kiusalama kati ya nchi hizo tatu na inaweza kuwa na athari katika mlingano wa nguvu na usalama katika Mashariki ya Kati.