Iran na Pakistan Zasisitiza Kuimarisha Biashara na Ushirikiano wa Nishati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Waziri wa Mafuta wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohsen Paknejad, na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, wamejadili umuhimu wa kuendeleza na kupanua mabadilishano ya kibiashara na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, wakisisitiza zaidi uwezo mkubwa uliopo katika sekta ya nishati.

Pande hizo mbili zilifanya mazungumzo hayo siku ya Jumanne katika jengo kuu la Wizara ya Mafuta ya Iran, ambapo walijadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili katika sekta ya nishati pamoja na upanuzi wa mahusiano ya kibiashara na kiuchumi.

Katika mkutano huo, Waziri wa Mafuta wa Iran, Mohsen Paknejad, na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, walisisitiza kwamba kuimarisha mabadilishano ya kibiashara na kiuchumi kati ya Iran na Pakistan ni jambo muhimu kwa maendeleo ya mahusiano ya nchi hizo mbili.

Viongozi hao walieleza kuwa kwa kuzingatia uwezo uliopo katika nchi zote mbili na maeneo yenye maslahi ya pamoja, kuna fursa kubwa za kupanua ushirikiano katika sekta mbalimbali, hususan katika sekta ya nishati.

Mazungumzo hayo pia yalilenga kutafuta njia za kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Iran na Pakistan na kutumia ipasavyo uwezo uliopo katika nchi hizo kwa ajili ya kuongeza biashara na ushirikiano wa pande mbili.

Aidha, msisitizo uliowekwa katika sekta ya nishati unaonyesha umuhimu wa eneo hilo katika kukuza mahusiano ya kiuchumi kati ya Tehran na Islamabad, huku pande zote zikieleza utayari wa kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pamoja.

Mkutano huo unakuja katika juhudi za kuimarisha zaidi uhusiano wa Iran na Pakistan kupitia upanuzi wa biashara, mabadilishano ya kiuchumi na ushirikiano wa nishati, kwa kuzingatia uwezo na fursa zilizopo katika nchi hizo mbili.