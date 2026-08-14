Mantiki ya Washington Kuhusu Mlango wa Hormuz Haieleweki

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwakilishi wa Kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, Mikhail Ulyanov, amekosoa msimamo wa Marekani kuhusu Mlango wa Hormuz, akitaja madai ya Washington kuhusu uhuru wa usafiri wa meli katika njia hiyo ya kimataifa kuwa yanakinzana.

Kwa mujibu wa IRNA, Ulyanov ameandika katika mtandao wa X kwamba Marekani inadai kutetea uhuru wa usafiri katika Mlango wa Hormuz, lakini uhuru huo, kwa mtazamo wake, umeathiriwa kutokana na uchokozi wa Marekani yenyewe. Amesema juhudi za kuendelea na vita ili kufuta madhara ya kile alichokiita kosa la kimkakati zinaonyesha dosari ya msingi katika mtazamo huo.

IRNA pia imeripoti kuwa baada ya duru mbili za vita na mfululizo wa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, Iran na Marekani zilifikia hati ya makubaliano ya kupunguza mvutano na kuhuisha njia ya kidiplomasia. Hata hivyo, makubaliano hayo hayakutekelezwa, huku Washington ikiendelea kufuata mkakati unaochanganya mazungumzo na shinikizo.