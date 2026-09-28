BURUNDI: Programu ya Kiroho ya Jumatatu Yaendesha katika Madrasah ya Imam Zainul-Abidina (as)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– BUJUMBURA: Programu ya kiroho ya asubuhi ya Jumatatu imefanyika katika Madrasah ya Imam Zainul-Abidina (as) nchini Burundi, ikiwa sehemu ya shughuli za malezi ya kiroho, kimaadili na kielimu zinazoendeshwa katika vituo vinavyohusishwa na Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania.

Programu hiyo iliyofanyika Jumatatu, tarehe 28 Septemba 2026, iliongozwa na Sheikh Khamis Sadiq, ambaye aliwasilisha mawaidha yenye mada “Njia za Mafanikio”, akiwafafanulia wanafunzi mambo muhimu yanayoweza kumsaidia mwanadamu kufikia mafanikio katika maisha ya dunia na Akhera.

Katika mawaidha yake, Sheikh Khamis alisisitiza umuhimu wa kuwa na imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu, huku akieleza kuwa tawakkul inapaswa kuambatana na juhudi na kufanya kazi kwa bidii.

Aidha, alieleza kuwa uvumilivu, kutafuta elimu, nidhamu na matumizi sahihi ya muda ni miongoni mwa misingi muhimu inayomsaidia mtu kufikia malengo yake. Pia alisisitiza umuhimu wa kutumia fursa zinazopatikana kwa hekima na kuwa na maadili mema katika maisha ya kila siku.

Programu hiyo ni sehemu ya juhudi za kuendeleza malezi yenye uwiano kwa wanafunzi, kwa kuzingatia elimu, maadili na ujenzi wa utu mwema.

Kupitia programu kama hizi, wanafunzi hupewa fursa ya kujifunza mafunzo ya kiroho na kimaadili ambayo yanaweza kuwasaidia katika masomo yao, mahusiano yao na jamii pamoja na maisha yao ya kila siku.

Programu ya kiroho ya Jumatatu katika Madrasah ya Imam Zainul-Abidina (as) imeendelea kusisitiza umuhimu wa imani, elimu, nidhamu, juhudi, uvumilivu na tabia njema kama misingi ya kujenga maisha yenye mafanikio.